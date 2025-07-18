Оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль главного раввина Херсона. ВИДЕО
Вечером четверга, 17 июля, российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль главного раввина Херсона Йосефа Вольфа. В авто также находились члены его семьи. Беспилотник попал в машину прямо во время движения
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ).
В результате атаки автомобиль получил серьезные повреждения передней части. К счастью, все, кто был в салоне, в том числе раввин и его родные, не пострадали.
"Автомобиль главного раввина Херсона и области Йосефа-Ицхака Вольфа получил прямое попадание дрона во время движения. В салоне находились сам раввин и члены его семьи. К счастью, все остались невредимыми. Машина серьезно повреждена спереди", - говорится в сообщении.
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Він Вас любить !
Коли будете дякувати Господу, попросіть, будь ласка, щоб прибив карлика в кремлі і наслав біду і лиха на оркостан !
Може Господь хоч Вас почує.