Оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль главного раввина Херсона. ВИДЕО

Вечером четверга, 17 июля, российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль главного раввина Херсона Йосефа Вольфа. В авто также находились члены его семьи. Беспилотник попал в машину прямо во время движения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ).

В результате атаки автомобиль получил серьезные повреждения передней части. К счастью, все, кто был в салоне, в том числе раввин и его родные, не пострадали.

"Автомобиль главного раввина Херсона и области Йосефа-Ицхака Вольфа получил прямое попадание дрона во время движения. В салоне находились сам раввин и члены его семьи. К счастью, все остались невредимыми. Машина серьезно повреждена спереди", - говорится в сообщении.

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