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Новости Видео Атаки беспилотников на Херсон
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Оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль главного раввина Херсона. ВИДЕО

Вечером четверга, 17 июля, российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль главного раввина Херсона Йосефа Вольфа. В авто также находились члены его семьи. Беспилотник попал в машину прямо во время движения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ).

В результате атаки автомобиль получил серьезные повреждения передней части. К счастью, все, кто был в салоне, в том числе раввин и его родные, не пострадали.

"Автомобиль главного раввина Херсона и области Йосефа-Ицхака Вольфа получил прямое попадание дрона во время движения. В салоне находились сам раввин и члены его семьи. К счастью, все остались невредимыми. Машина серьезно повреждена спереди", - говорится в сообщении.

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евреи (313) Херсон (2964) Херсонская область (5027) Херсонский район (452)


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Топ комментарии
+6
Напевно це виясниться коли на авто соссійського рабина впаде дрон.
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18.07.2025 07:27 Ответить
+5
Та нє... Тойота Прадо, не броньований судячи з вікон. І не прям уж самий новий - на вскидку так 2022 року випуску. Пощастило що перед машиною прильот - під капотом купа всякого добра напхана, тож до салону не добралося.
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18.07.2025 07:02 Ответить
+4
А що з цього приводу думає Ізраїль? А відомо якої нації спонсори трампона як на це дивляться?
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18.07.2025 06:51 Ответить
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Попали. Але ж там мабуть роллс ройс броньований
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18.07.2025 06:50 Ответить
Та нє... Тойота Прадо, не броньований судячи з вікон. І не прям уж самий новий - на вскидку так 2022 року випуску. Пощастило що перед машиною прильот - під капотом купа всякого добра напхана, тож до салону не добралося.
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18.07.2025 07:02 Ответить
попав би в лобове, наслідки були б гірші, загинули б, а так повезло.
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18.07.2025 09:28 Ответить
А що з цього приводу думає Ізраїль? А відомо якої нації спонсори трампона як на це дивляться?
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18.07.2025 06:51 Ответить
Так справа в тому, що й на ************ свій рабин є. То якого з рабинів має підтримувати Ізраїль: нашого або соссійського?
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18.07.2025 06:57 Ответить
Напевно це виясниться коли на авто соссійського рабина впаде дрон.
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18.07.2025 07:27 Ответить
На іранського рабіна нічого не падало, значить і на рашинсьеого падати не буде.
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18.07.2025 07:59 Ответить
В Ірані є рабін?
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18.07.2025 08:18 Ответить
Хворий?
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18.07.2025 08:42 Ответить
Головному ребе Херсону, здоров'я ! Але вивчити , хоч трішки, українську мову, не завадило б !! В Україні живете, все ж таки.
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18.07.2025 08:04 Ответить
Мне один еврей рассказал, что у них в принципе не может быть главных рэбэ. Каждый еврей сам выбирает себе рабина. И это может быть простой человек даже не имеющий никакого отношения к синагоге. Эти все "главные" -тапа самозванцы.
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18.07.2025 08:53 Ответить
*типа
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18.07.2025 08:55 Ответить
Шановний ребе, Вас і Вашу родину врятував Господь !
Він Вас любить !

Коли будете дякувати Господу, попросіть, будь ласка, щоб прибив карлика в кремлі і наслав біду і лиха на оркостан !

Може Господь хоч Вас почує.
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18.07.2025 09:24 Ответить
 
 