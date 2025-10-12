РУС
Новости Нападение на иудеев
Молодые люди напали на члена иудейской громады возле синагоги в Киеве, - полиция

Полиция Киева устанавливает обстоятельства нападения на членов религиозной громады в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, о происшествии правоохранителям стало известно из социальных сетей.

Установлено, что группа неизвестных молодых людей, находясь возле здания синагоги, выкрикивала антисемитские лозунги, демонстрировала нацистские приветствия и в дальнейшем применила газ раздражающего действия против одного из членов громады.

Отмечается, что в данное время по данному факту продолжается проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, а также его участников. Решается вопрос о правовой квалификации.

В свою очередь в Киевской еврейской громаде на Оболони рассказали, что нападение произошло в субботу, 11 октября. Примерно в 15 часов мужчины, находившиеся в синагоге, увидели молодых людей, которые подошли к зданию и начали демонстративно зиговать.

"Один из членов нашей громады вышел к ним. Увидев мужчину в кипе и с цицит, они залили его слезоточивым газом из двух баллончиков и скрылись. Мужчина получил сильные ожоги глаз и кожи.

Это был направленный, жестокий и подготовленный антисемитский акт! Поскольку еще вчера вечером группа молодых людей возле нашей синагоги зиговала и выкрикивала антисемитские лозунги, увидев раввина", - рассказали в громаде.

+7
Там камер багато, так що скоро провокаторів-дебілів знайдуть. Захотіли російських грошенят, а отримають тюрму
12.10.2025 16:37 Ответить
+2
Яка різниця? Провокатори можуть вигукувати будьякі гасла. Їм не важко.
12.10.2025 16:53 Ответить
+1
Хамас
12.10.2025 16:36 Ответить
12.10.2025 16:36 Ответить
Юра Малко, це ти бушуєш?
12.10.2025 16:36 Ответить
12.10.2025 16:37 Ответить
А українець може бути членом іудейської громади?
12.10.2025 16:45 Ответить
Може
12.10.2025 17:12 Ответить
А чому не говорять--які гасла.
12.10.2025 16:47 Ответить
12.10.2025 16:53 Ответить
ну не про захист північноморських медведів однозначно.
12.10.2025 16:58 Ответить
ой, ***.
в умані нічого не сталося.
такого не може бути!
скільки коштує невеликий кіпіш?
мєнти в долях....
12.10.2025 16:51 Ответить
Лікуйся
12.10.2025 17:16 Ответить
Чергова російська провокація для їх ТБ. Надіюсь рубльових кретинів швидко знайдуть і відправлять туди де їм і місце.
12.10.2025 17:15 Ответить
Так ЦН треба писати тепер кожен злочин принадлежність вірування, а не не ізбраних...
12.10.2025 17:18 Ответить
це огидно. Навіть не напад на синагогу, а те що у нас родяться такі дебільні молодики
12.10.2025 17:19 Ответить
Якби там було ТЦК то у молодиків язики були б в дупі.
12.10.2025 17:23 Ответить
 
 