Молодые люди напали на члена иудейской громады возле синагоги в Киеве, - полиция
Полиция Киева устанавливает обстоятельства нападения на членов религиозной громады в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, о происшествии правоохранителям стало известно из социальных сетей.
Установлено, что группа неизвестных молодых людей, находясь возле здания синагоги, выкрикивала антисемитские лозунги, демонстрировала нацистские приветствия и в дальнейшем применила газ раздражающего действия против одного из членов громады.
Отмечается, что в данное время по данному факту продолжается проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, а также его участников. Решается вопрос о правовой квалификации.
В свою очередь в Киевской еврейской громаде на Оболони рассказали, что нападение произошло в субботу, 11 октября. Примерно в 15 часов мужчины, находившиеся в синагоге, увидели молодых людей, которые подошли к зданию и начали демонстративно зиговать.
"Один из членов нашей громады вышел к ним. Увидев мужчину в кипе и с цицит, они залили его слезоточивым газом из двух баллончиков и скрылись. Мужчина получил сильные ожоги глаз и кожи.
Это был направленный, жестокий и подготовленный антисемитский акт! Поскольку еще вчера вечером группа молодых людей возле нашей синагоги зиговала и выкрикивала антисемитские лозунги, увидев раввина", - рассказали в громаде.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в умані нічого не сталося.
такого не може бути!
скільки коштує невеликий кіпіш?
мєнти в долях....