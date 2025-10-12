Молодые люди напали на члена иудейской громады возле синагоги в Киеве, - полиция

Полиция Киева устанавливает обстоятельства нападения на членов религиозной громады в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, о происшествии правоохранителям стало известно из социальных сетей.

Установлено, что группа неизвестных молодых людей, находясь возле здания синагоги, выкрикивала антисемитские лозунги, демонстрировала нацистские приветствия и в дальнейшем применила газ раздражающего действия против одного из членов громады.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что в данное время по данному факту продолжается проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, а также его участников. Решается вопрос о правовой квалификации.

В свою очередь в Киевской еврейской громаде на Оболони рассказали, что нападение произошло в субботу, 11 октября. Примерно в 15 часов мужчины, находившиеся в синагоге, увидели молодых людей, которые подошли к зданию и начали демонстративно зиговать.

"Один из членов нашей громады вышел к ним. Увидев мужчину в кипе и с цицит, они залили его слезоточивым газом из двух баллончиков и скрылись. Мужчина получил сильные ожоги глаз и кожи.

Также смотрите: "Хохол", "Обамка", "Бедный еврей": в России продается мороженое с ксенофобскими, расистскими и антисемитскими названиями. ВИДЕО

Это был направленный, жестокий и подготовленный антисемитский акт! Поскольку еще вчера вечером группа молодых людей возле нашей синагоги зиговала и выкрикивала антисемитские лозунги, увидев раввина", - рассказали в громаде.