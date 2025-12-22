РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11922 посетителя онлайн
Новости Видео Антисемитизм в Украине
9 065 184

В Чернигове повалили ханукальную менору: неизвестные оставили дискриминационную надпись. ВИДЕО

В понедельник, 22 декабря, неизвестные повредили символ еврейского праздника Хануки - менору - и оставили надпись с призывом к нарушению равноправия граждан.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным правоохранителей, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции.

В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации происшествия. Полиция принимает меры для установления лиц, причастных к повреждению религиозного символа и нанесению надписи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Публиковал посты с антисемитскими высказываниями: в Хмельницкой области осудили преподавателя университета

Ханука

Ханука в 2025 году длилась с вечера 14 декабря до вечера 22 декабря. Праздник посвящен восстановлению Иерусалима и повторному освящению Второго Храма во II веке до нашей эры.

Ханука отмечается в течение восьми дней и ночей зажиганием свечей в специальном канделябре - ханукии или меноре. Праздник также известен как праздник света и имеет важное религиозное и культурное значение для еврейской общины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Напали со слезоточивым газом на представителя еврейской общины в Киеве: нарушители - трое несовершеннолетних. ФОТО

Автор: 

евреи (309) Нацполиция (17048) Чернигов (992) Черниговская область (1618) Черниговский район (199)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
Сакральним символам місце в храмі, або на території храму. Тоді і не буде отаких ситуацій. А то хто при владі зараз відомо. До чого країну оті теперішні привладні довели -всі бачать. То ще й ніби для провокацій розставляють сакральні символи там де їм не місце.
показать весь комментарий
22.12.2025 13:21 Ответить
+34
- Тато, а ми євреї чи росіяни?
- А тобі навіщо?
- Так у нас у дворі хлопчик ровера класного продає. Ось я і думаю, мені поторгуватися і купити, або відібрати і зламати?
показать весь комментарий
22.12.2025 13:12 Ответить
+31
То кацапи маркували Україну своми символами, тепер Євреї взялися. В Ізраілі є якись символи України?
показать весь комментарий
22.12.2025 13:29 Ответить

Загрузка...

 
 