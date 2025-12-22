В Чернигове повалили ханукальную менору: неизвестные оставили дискриминационную надпись. ВИДЕО
В понедельник, 22 декабря, неизвестные повредили символ еврейского праздника Хануки - менору - и оставили надпись с призывом к нарушению равноправия граждан.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
По данным правоохранителей, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции.
В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации происшествия. Полиция принимает меры для установления лиц, причастных к повреждению религиозного символа и нанесению надписи.
Ханука
Ханука в 2025 году длилась с вечера 14 декабря до вечера 22 декабря. Праздник посвящен восстановлению Иерусалима и повторному освящению Второго Храма во II веке до нашей эры.
Ханука отмечается в течение восьми дней и ночей зажиганием свечей в специальном канделябре - ханукии или меноре. Праздник также известен как праздник света и имеет важное религиозное и культурное значение для еврейской общины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- А тобі навіщо?
- Так у нас у дворі хлопчик ровера класного продає. Ось я і думаю, мені поторгуватися і купити, або відібрати і зламати?