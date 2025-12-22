В Чернигове повалили ханукальную менору: неизвестные оставили дискриминационную надпись. ВИДЕО

В понедельник, 22 декабря, неизвестные повредили символ еврейского праздника Хануки - менору - и оставили надпись с призывом к нарушению равноправия граждан.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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По данным правоохранителей, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции.

В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации происшествия. Полиция принимает меры для установления лиц, причастных к повреждению религиозного символа и нанесению надписи.

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Ханука

Ханука в 2025 году длилась с вечера 14 декабря до вечера 22 декабря. Праздник посвящен восстановлению Иерусалима и повторному освящению Второго Храма во II веке до нашей эры.

Ханука отмечается в течение восьми дней и ночей зажиганием свечей в специальном канделябре - ханукии или меноре. Праздник также известен как праздник света и имеет важное религиозное и культурное значение для еврейской общины.

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