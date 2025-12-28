Правоохранители задержали подозреваемого в повреждении меноры в Чернигове. ФОТО

Правоохранители задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в повреждении меноры в Чернигове в ночь на 22 декабря.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Полицейские разыскали причастного

Полицейские установили, что к преступлению причастен 22-летний местный житель. После содеянного мужчина сразу уехал в другую область и скрывался там.

Полиция установила местонахождение злоумышленника и задержала его.

Какое наказание предусмотрено

Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры расследуют уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями).

Такие действия наказываются штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в понедельник, 22 декабря, неизвестные повредили символ еврейского праздника Хануки - менору - и оставили надпись с призывом к нарушению равноправия граждан.

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