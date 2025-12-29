Почти 50 автоматов, пулеметы и гранатометы: Нацполиция ликвидировала канал нелегальной продажи оружия. ФОТОрепортаж
В нескольких регионах Украины разоблачили организацию "черных оружейников".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.
Подробности
Так, сотрудники Департамента уголовного розыска и Главного следственного управления Нацполиции задержали организатора и сообщили ему о подозрении.
Правоохранители установили, что в Украине орудует группа, организовавшая сбыт трофейного и утраченного во время ведения боевых действий огнестрельного оружия.
Организатором оказался 43-летний житель Полтавщины.
Был задокументирован факт нелегальной продажи 12 единиц автоматического оружия и более 1000 патронов. Стоимость своего товара злоумышленники оценили в 820 000 гривен.
Правоохранители вместе с бойцами спецподразделения КОРД провели ряд санкционированных обысков по месту жительства участников группы и в их автомобилях на территории столицы, Полтавы и Киевской области.
Какое оружие нашли?
Так, был обнаружен тайник с оружием:
- 48 автоматов Калашникова;
- 26 пистолетов Макарова;
- 4 пулемета;
- 8 единиц другого нарезного огнестрельного оружия;
- 4 гранатомета и 31 выстрел к гранатометам;
- 8 мин;
- 76 гранат;
- почти 26 000 патронов различного калибра, запалы, подрыватели, детонаторы;
- почти 21 килограмм взрывчатки;
- глушители, дымовые шашки, штык-ножи, снаряженные магазины.
Кроме того, изъято наличные деньги - более 3 000 евро и автомобиль.
В данное время оружие направлено на экспертизу.
Организатор преступной группы, которому инкриминируется незаконное обращение с оружием, задержан.
Продолжаются дальнейшие следственные действия с целью установления и привлечения к ответственности всех участников группировки.
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