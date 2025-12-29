Почти 50 автоматов, пулеметы и гранатометы: Нацполиция ликвидировала канал нелегальной продажи оружия. ФОТОрепортаж

В нескольких регионах Украины разоблачили организацию "черных оружейников".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.

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Так, сотрудники Департамента уголовного розыска и Главного следственного управления Нацполиции задержали организатора и сообщили ему о подозрении.

Правоохранители установили, что в Украине орудует группа, организовавшая сбыт трофейного и утраченного во время ведения боевых действий огнестрельного оружия.

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Организатором оказался 43-летний житель Полтавщины.

Был задокументирован факт нелегальной продажи 12 единиц автоматического оружия и более 1000 патронов. Стоимость своего товара злоумышленники оценили в 820 000 гривен.

Правоохранители вместе с бойцами спецподразделения КОРД провели ряд санкционированных обысков по месту жительства участников группы и в их автомобилях на территории столицы, Полтавы и Киевской области.

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Какое оружие нашли?

Так, был обнаружен тайник с оружием:

48 автоматов Калашникова;

26 пистолетов Макарова;

4 пулемета;

8 единиц другого нарезного огнестрельного оружия;

4 гранатомета и 31 выстрел к гранатометам;

8 мин;

76 гранат;

почти 26 000 патронов различного калибра, запалы, подрыватели, детонаторы;

почти 21 килограмм взрывчатки;

глушители, дымовые шашки, штык-ножи, снаряженные магазины.

Кроме того, изъято наличные деньги - более 3 000 евро и автомобиль.

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В данное время оружие направлено на экспертизу.

Организатор преступной группы, которому инкриминируется незаконное обращение с оружием, задержан.

Продолжаются дальнейшие следственные действия с целью установления и привлечения к ответственности всех участников группировки.

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