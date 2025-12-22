Одесские полицейские обезвредили межрегиональный канал сбыта оружия на "черный" рынок. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одесской области сотрудники Нацполиции ликвидировали межрегиональный канал сбыта оружия на "черный" рынок.

Трое дельцов из Львовской области зарабатывали на незаконной торговле оружием, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Товар передавали из рук в руки или по почте, тщательно маскируя. Таким же образом получали оплату. Участников сделки задержали и объявили им о подозрении.

Детали расследования

Как оказалось, преступным промыслом занимались трое жителей Львовщины, в возрасте от 34 до 46 лет. Заказчикам из Львова передавали оружие лично. А получив заказ от не местных "клиентов", товар отправляли почтовыми отправлениями. Чтобы не привлекать лишнего внимания на почте, указывали, что пересылают спортивное питание.

За работу брались только после полной предоплаты – 1000 долларов за одну единицу. В случае долгого ожидания заказа покупатель получал "приятный бонус" – дополнительные комплектующие к автомату. Деньги от желающих иметь в собственности "длинный ствол" злоумышленники требовали передавать исключительно наличными.

Правда, клиентам приходилось придумывать различные способы маскировки. Так, в одном из случаев средства пришлось спрятать в книгу с самодельным тайником и отправить под видом подарка.

У фигурантов провели ряд санкционированных обысков

Полицейские задокументировали противоправную деятельность злоумышленников. В ходе обысков обнаружили и изъяли более 40 тысяч долларов наличными, оружие, гранаты и патроны различного вида.

Следователи полиции уже объявили дельцам о подозрении - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В настоящее время фигурантам избраны меры пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере от более 90 тысяч до более 2 миллионов гривен в зависимости от выполненных ролей. Следствие продолжается.

















Смотрите: В Чернигове повалили ханукальную менору: неизвестные оставили дискриминационную надпись. ВИДЕО