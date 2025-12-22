Одеські поліцейські знешкодили міжрегіональний канал збуту зброї на "чорний" ринок. ФОТОрепортаж

На Одещині працівники Нацполіції знешкодили міжрегіональний канал збуту зброї на "чорний" ринок.

Троє ділків з Львівщини заробляли на незаконній торгівлі зброєю, передає Цензор.НЕТ.

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Товар передавали з рук у руки чи поштою, ретельно маскуючи. В такий же спосіб отримували оплату. Учасників оборудки затримали та оголосили їм про підозру.

Деталі розслідування

Як виявилося, злочинним промислом займалися троє мешканців Львівщини, віком від 34 до 46 років. Замовникам зі Львова передавали зброю особисто. А отримавши замовлення від не місцевих "клієнтів", товар відправляли поштовими відправленнями. Щоб не привертати зайвої уваги на пошті, вказували, що пересилають спортивне харчування.

За роботу бралися лише після повної передплати – 1000 доларів за одну одиницю. У разі довгого очікування замовлення покупець отримував "приємний бонус" - додаткові комплектуючі до автомата. Гроші від бажаючих мати у власності "довгий ствол" зловмисники вимагали передавати виключно готівкою.

Щоправда, клієнтам доводилося вигадувати різні способи маскування. Так, в одному з випадків кошти довелося заховати у книгу із саморобним схроном та відправити під виглядом подарунка.

У фігурантів провели низку санкціонованих обшуків

Поліцейські задокументували протиправну діяльність зловмисників. В ході обшуків виявили та вилучили понад 40 тисяч доларів готівкою, зброю, різного виду гранати та набої.

Слідчі поліції вже оголосили ділкам про підозру, - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Наразі фігурантам обрали запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі від більш ніж 90 тисяч до понад 2 мільйонів гривень залежно від виконаних ролей. Слідство триває.

















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