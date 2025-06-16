Проведено 941 обыск по Украине: Нацполиция изъяла нелегальное оружие и боеприпасы. ФОТОрепортаж

С целью противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов, а также перекрытия каналов попадания нелегального оружия на "черный" рынок, полиция провела 941 обыск по всей территории Украины.

Об этом информирует пресс-центр Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Так, по результатам общегосударственной спецоперации, полицейские изъяли 263 единицы огнестрельного оружия, более 74 килограммов взрывчатых веществ и 61 674 патронов различного калибра.

Во время мероприятий задокументировано 10 фактов сбыта оружия, выявлено несколько тайников оружия и тому подобное. Среди изъятого: гранатометы, гранаты, различные боеприпасы.

Сейчас фигуранты задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им уже сообщено о подозрении по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

К проведению спецоперации задействовались спецподразделения патрульной полиции и КОРДа, а также кинологические и взрывотехнические службы.

