Проведено 941 обыск по Украине: Нацполиция изъяла нелегальное оружие и боеприпасы. ФОТОрепортаж

С целью противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов, а также перекрытия каналов попадания нелегального оружия на "черный" рынок, полиция провела 941 обыск по всей территории Украины.

Об этом информирует пресс-центр Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Так, по результатам общегосударственной спецоперации, полицейские изъяли 263 единицы огнестрельного оружия, более 74 килограммов взрывчатых веществ и 61 674 патронов различного калибра.

Во время мероприятий задокументировано 10 фактов сбыта оружия, выявлено несколько тайников оружия и тому подобное. Среди изъятого: гранатометы, гранаты, различные боеприпасы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гранатой и пистолетом угрожал убить полицейских: на Черниговщине задержан мужчина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

О пособники РФ наша поліція себе проявила. Всіх їх на фронт на нуль
16.06.2025 19:15 Ответить
Люди до оборони готувалися..
16.06.2025 17:42 Ответить
А може від мусорів-зрадників захищатися.
16.06.2025 18:36 Ответить
Украинец должен быть безоружным перед мусорами и блатными братками. Только Коля котлета, и попы московского патриархата могут носить стволы. Слава Слугам Урода.
16.06.2025 17:44 Ответить
В Сумах Харкові Чернігові Миколайові Херсоні, та інших містах України, у 2022 році, Українці, з голими руками йшли захищати Україну, згідно вимог норм Конституції!! А Стефанчуки+зеленський+шмигаль, секретар РНБОУ, лише МІВІНУ їли запарену абдристовичем, у підвалах урядового кварталу, і тряслися, під охороною УДО!!
16.06.2025 18:07 Ответить
Ну вилучили якісь 0.0001 відсотка зброї, яка є на руках українців. Народ озброюється і скоро це стане беззаперечним фактом.
16.06.2025 19:35 Ответить
Ці всі дії поліцаїв протизаконні і злочинні. Ст.263 КК не заброняє володіння вогнепальною зброєю, вона робить тільки посилання на закон, який в Україні відсутній. Але поліцаї, прокурори-інваліди, судді-хабарники вваажають, що наказ МВС 18.11.2024 № 770 для них є закон і тому творять безпрєдєл. В правовій державі тим наказом можна підтертися, але не в Україні де гарант Конституції поставив цю Конституцію на паузу, чим скоїів кримінальний злочин.
16.06.2025 20:36 Ответить
 
 