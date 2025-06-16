РУС
Гранатой и пистолетом угрожал убить полицейских: в Черниговской области задержан мужчина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Черниговском районе стражи порядка задержали вооруженного 45-летнего мужчину, который во время проведения следственных действий угрожал убийством полицейским. При себе он имел гранату и пистолет.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

В Черниговской области задержали мужчину с гранатой

Как отмечается, инцидент произошел вечером 13 июня в одном из сел Михайло-Коцюбинской громады. Во время выполнения поручения следователя в рамках производства о незаконном обороте оружия полицейские обнаружили местного жителя, который начал угрожать им, держа в руках предметы, похожие на гранату и пистолет.

Во время обыска в его доме правоохранители изъяли пистолет и гранату РГД-5 с запалом. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), что предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.

граната (1031) Нацполиция (16770) Черниговская область (1271)
Таку наволоч тилову в Україні, треба вішати, щоб це НЕ повторювалося, упродовж 3 років московської повномасштабки!!
»Портновські», у мантіях, його «суворо покарають», а потім, він буде уже на московії, як і беркутня!! Він же борець, з «режимом» в Україні??
16.06.2025 13:46 Ответить
 
 