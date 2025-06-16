Гранатой и пистолетом угрожал убить полицейских: в Черниговской области задержан мужчина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Черниговском районе стражи порядка задержали вооруженного 45-летнего мужчину, который во время проведения следственных действий угрожал убийством полицейским. При себе он имел гранату и пистолет.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черниговской области.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 13 июня в одном из сел Михайло-Коцюбинской громады. Во время выполнения поручения следователя в рамках производства о незаконном обороте оружия полицейские обнаружили местного жителя, который начал угрожать им, держа в руках предметы, похожие на гранату и пистолет.

Во время обыска в его доме правоохранители изъяли пистолет и гранату РГД-5 с запалом. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.





Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), что предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.

