Гранатою і пістолетом погрожував вбити поліцейських: на Чернігівщині затримано чоловіка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Чернігівському районі правоохоронці затримали озброєного 45-річного чоловіка, який під час проведення слідчих дій погрожував убивством поліцейським. При собі він мав гранату та пістолет.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався надвечір 13 червня в одному з сіл Михайло-Коцюбинської громади. Під час виконання доручення слідчого у рамках провадження про незаконний обіг зброї поліцейські виявили місцевого жителя, який почав погрожувати їм, тримаючи в руках предмети, схожі на гранату та пістолет.

Під час обшуку в його помешканні правоохоронці вилучили пістолет і гранату РГД-5 із запалом. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання.





Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), що передбачає покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кинув гранату в людей у Сквирі на Київщині: затриманого чоловіка відправили під варту. ФОТО