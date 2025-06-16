Гранатою і пістолетом погрожував вбити поліцейських: на Чернігівщині затримано чоловіка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Чернігівському районі правоохоронці затримали озброєного 45-річного чоловіка, який під час проведення слідчих дій погрожував убивством поліцейським. При собі він мав гранату та пістолет.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, інцидент стався надвечір 13 червня в одному з сіл Михайло-Коцюбинської громади. Під час виконання доручення слідчого у рамках провадження про незаконний обіг зброї поліцейські виявили місцевого жителя, який почав погрожувати їм, тримаючи в руках предмети, схожі на гранату та пістолет.
Під час обшуку в його помешканні правоохоронці вилучили пістолет і гранату РГД-5 із запалом. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), що передбачає покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.
»Портновські», у мантіях, його «суворо покарають», а потім, він буде уже на московії, як і беркутня!! Він же борець, з «режимом» в Україні??