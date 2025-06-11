Кинув гранату в людей у Сквирі на Київщині: затриманого чоловіка відправили під варту. ФОТО

Суд відправив під арешт затриманого чоловіка, який кинув гранату в людей у Сквирі Київської області 4 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київщини.

Місцеві жителі повідомили, що у Сквирі 4 червня на одній із вулиць стався вибух.

Унаслідок вибуху гранати 21-річну дівчину, 27 та 51-річного місцевих жителів госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

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Поліцейські попередньо встановили, що між фігурантом та потерпілими стався конфлікт. Зловмисник взяв гранату, яку зберігав за місцем проживання, та привівши боєприпас у бойову готовність, кинув у бік людей.

Правоохоронці затримали 34-річного зловмисника й помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство двох і більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

У суді затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.

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