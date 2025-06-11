УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11713 відвідувачів онлайн
Новини Фото Підрив гранати
1 015 3

Кинув гранату в людей у Сквирі на Київщині: затриманого чоловіка відправили під варту. ФОТО

Суд відправив під арешт затриманого чоловіка, який кинув гранату в людей у Сквирі Київської області 4 червня. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київщини.

Місцеві жителі повідомили, що у Сквирі 4 червня на одній із вулиць стався вибух.

Унаслідок вибуху гранати 21-річну дівчину, 27 та 51-річного місцевих жителів госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух гранати на Миколаївщині: один загиблий, троє поранених

Суд арештував чоловіка, який підірвав гранату у Сквирі

Поліцейські попередньо встановили, що між фігурантом та потерпілими стався конфлікт. Зловмисник взяв гранату, яку зберігав за місцем проживання, та привівши боєприпас у бойову готовність, кинув у бік людей.

Правоохоронці затримали 34-річного зловмисника й помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство двох і більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

У суді затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство людей у Сквирі

Автор: 

граната (804) Київська область (4103) Нацполіція (15282) Білоцерківський район (27) Сквира (2)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дозволяють в"їжджати в Україну будь якому непотрібу ...
показати весь коментар
11.06.2025 16:17 Відповісти
А де тти прочитав проте що це імігрант?
Чи ти просто написав по методичці?
показати весь коментар
11.06.2025 16:46 Відповісти
Уміє приводити в бойове положення гранати і кидати їх.
Я думаю що ви зрозуміли де цей персонаж може це виконувати без загрози цивілам.
Мілітарні для вас є одна дуже бойова одиниця.
показати весь коментар
11.06.2025 16:42 Відповісти
 
 