Бросил гранату в людей в Сквире Киевской области: задержанного мужчину отправили под стражу. ФОТО

Суд отправил под арест задержанного мужчину, который бросил гранату в людей в Сквире Киевской области 4 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Происшествие случилось вечером 4 июня. Местные жители сообщили, что в Сквире на одной из улиц произошел взрыв.

В результате взрыва гранаты 21-летнюю девушку, 27 и 51-летнего местных жителей госпитализировали с телесными повреждениями.

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Полицейские предварительно установили, что между фигурантом и потерпевшими произошел конфликт. Злоумышленник взял гранату, которую хранил по месту жительства, и приведя боеприпас в боевую готовность, бросил в сторону людей.

Правоохранители задержали 34-летнего злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении законченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В суде задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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