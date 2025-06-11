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Бросил гранату в людей в Сквире Киевской области: задержанного мужчину отправили под стражу. ФОТО

Суд отправил под арест задержанного мужчину, который бросил гранату в людей в Сквире Киевской области 4 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Происшествие случилось вечером 4 июня. Местные жители сообщили, что в Сквире на одной из улиц произошел взрыв.

В результате взрыва гранаты 21-летнюю девушку, 27 и 51-летнего местных жителей госпитализировали с телесными повреждениями.

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Суд арестовал мужчину, который взорвал гранату в Сквире

Полицейские предварительно установили, что между фигурантом и потерпевшими произошел конфликт. Злоумышленник взял гранату, которую хранил по месту жительства, и приведя боеприпас в боевую готовность, бросил в сторону людей.

Правоохранители задержали 34-летнего злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении законченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В суде задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Киевщины открыла уголовное производство по факту покушения на убийство людей в Сквире

Автор: 

граната (1013) Киевская область (4208) Нацполиция (16568) Белоцерковский район (26) Сквира (2)


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