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Взрыв гранаты на Николаевщине: один погибший, трое раненых
В Радсадовской громаде Николаевского района 9 июня произошел взрыв гранаты, в результате которого погиб 64-летний местный житель.
Об этом сообщила полиция Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Взрыв произошел вечером на улице вблизи одного из кафе. В результате инцидента 48-летняя жена погибшего и его 37-летний племянник получили ранения и были госпитализированы. Еще один пострадавший, 31-летний мужчина, отказался от медицинской помощи.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, оперативники и криминалисты. По предварительным данным, взрыв квалифицировали как умышленное убийство (ст. 115 УК Украины). Обстоятельства инцидента выясняются.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий10.06.2025 10:38 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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