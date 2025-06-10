Взрыв гранаты на Николаевщине: один погибший, трое раненых

В Радсадовской громаде Николаевского района 9 июня произошел взрыв гранаты, в результате которого погиб 64-летний местный житель.

Об этом сообщила полиция Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Взрыв произошел вечером на улице вблизи одного из кафе. В результате инцидента 48-летняя жена погибшего и его 37-летний племянник получили ранения и были госпитализированы. Еще один пострадавший, 31-летний мужчина, отказался от медицинской помощи.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, оперативники и криминалисты. По предварительным данным, взрыв квалифицировали как умышленное убийство (ст. 115 УК Украины). Обстоятельства инцидента выясняются.

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