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Новини Підрив гранати
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Вибух гранати на Миколаївщині: один загиблий, троє поранених

У Сквирі вибухнула граната

У Радсадівській громаді Миколаївського району 9 червня стався вибух гранати, внаслідок якого загинув 64-річний місцевий житель.

Про це повідомила поліція Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

Вибух стався ввечері на вулиці поблизу одного з кафе. Унаслідок інциденту 48-річна дружина загиблого та його 37-річний племінник зазнали поранень і були госпіталізовані. Ще один постраждалий, 31-річний чоловік, відмовився від медичної допомоги.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, оперативники та криміналісти. За попередніми даними, вибух кваліфікували як умисне вбивство (ст. 115 КК України). Обставини інциденту з’ясовуються.

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Автор: 

вибух (4525) граната (802) Миколаївська область (2301)


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нажаль мавпи з гранатами трапляються і в Україні...
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10.06.2025 10:38 Відповісти
 
 