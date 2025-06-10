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Вибух гранати на Миколаївщині: один загиблий, троє поранених
У Радсадівській громаді Миколаївського району 9 червня стався вибух гранати, внаслідок якого загинув 64-річний місцевий житель.
Про це повідомила поліція Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.
Вибух стався ввечері на вулиці поблизу одного з кафе. Унаслідок інциденту 48-річна дружина загиблого та його 37-річний племінник зазнали поранень і були госпіталізовані. Ще один постраждалий, 31-річний чоловік, відмовився від медичної допомоги.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, оперативники та криміналісти. За попередніми даними, вибух кваліфікували як умисне вбивство (ст. 115 КК України). Обставини інциденту з’ясовуються.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар10.06.2025 10:38 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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