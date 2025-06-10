Вибух гранати на Миколаївщині: один загиблий, троє поранених

У Радсадівській громаді Миколаївського району 9 червня стався вибух гранати, внаслідок якого загинув 64-річний місцевий житель.

Про це повідомила поліція Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

Вибух стався ввечері на вулиці поблизу одного з кафе. Унаслідок інциденту 48-річна дружина загиблого та його 37-річний племінник зазнали поранень і були госпіталізовані. Ще один постраждалий, 31-річний чоловік, відмовився від медичної допомоги.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, оперативники та криміналісти. За попередніми даними, вибух кваліфікували як умисне вбивство (ст. 115 КК України). Обставини інциденту з’ясовуються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кадирівець із гранатомета стріляє у напрямку храму РПЦ у Суджі на Курщині. ВIДЕО