Полиция Киевщины открыла уголовное производство по факту покушения на убийство людей в Сквире

Полиция Киевщины начала расследование относительно взрыва в Сквире на Белоцерковщине 4 июня и открыла уголовное производство по факту покушения на убийство людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Что произошло 4 июня в Сквире

Напомним, что 4 июня в 22:10 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Сквира на одной из улиц произошел взрыв. На месте происшествия работали правоохранители.

В результате взрыва гранаты 21-летнюю девушку, 27- и 51-летнего местных жителей госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

Полицейские предварительно установили, что между фигурантом и потерпевшими накануне произошел конфликт, после которого злоумышленник достал гранату и бросил ее в сторону людей.

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34-летний мужчина задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

Покушение на убийство двух или более лиц

Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, начали досудебное расследование по факту покушения на убийство двух или более лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УКУ)

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