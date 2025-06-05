Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство людей у Сквирі
Поліція Київщини розпочала розслідування щодо вибуху у Сквирі на Білоцерківщині 4 червня і відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
Що сталося 4 червня у Сквирі
Нагадаємо, що 4 червня о 22:10 до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Сквира на одній із вулиць стався вибух. На місці події працювали правоохоронці.
Внаслідок вибуху гранати 21-річну дівчину, 27- та 51-річного місцевих мешканців ушпиталено до лікарні з тілесними ушкодженнями.
Поліцейські попередньо встановили, що між фігурантом та потерпілими напередодні стався конфлікт, після якого зловмисник дістав гранату та кинув її у бік людей.
34-річного чоловіка затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Замах на вбивство двох або більше осіб
Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, розпочали досудове розслідування за фактом замаху на вбивство двох або більше осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 ККУ)
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І ще питання, Чернишов це про тих інощемців хто з гранатами в нас ходить добивається права на українське громадянство?