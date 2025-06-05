УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11594 відвідувача онлайн
Новини Підрив гранати
663 1

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство людей у Сквирі

Підрив гранати у Сквирі

Поліція Київщини розпочала розслідування щодо вибуху у Сквирі на Білоцерківщині 4 червня і відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Що сталося 4 червня у Сквирі

Нагадаємо, що 4 червня о 22:10 до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Сквира на одній із вулиць стався вибух. На місці події працювали правоохоронці.

Внаслідок вибуху гранати 21-річну дівчину, 27- та 51-річного місцевих мешканців ушпиталено до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Поліцейські попередньо встановили, що між фігурантом та потерпілими напередодні стався конфлікт, після якого зловмисник дістав гранату та кинув її у бік людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граната вибухнула у Сквирі на Київщині, троє постраждалих

34-річного чоловіка затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Замах на вбивство двох або більше осіб

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, розпочали досудове розслідування за фактом замаху на вбивство двох або більше осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 ККУ)

Дивіться також: Чоловік кинув гранату біля магазину: у Житомирі поліція розслідує замах на вбивство шістьох людей. ФОТОрепортаж

Автор: 

граната (799) Київська область (4087) замах (559) Білоцерківський район (25) Сквира (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З гранати я так подивоюсь ходять заїжі гастралери яким тут дихати вільно як ніде більше. Митниця, погранці взагалі в курсі кого і навіщо вони пускають.в країну?
І ще питання, Чернишов це про тих інощемців хто з гранатами в нас ходить добивається права на українське громадянство?
показати весь коментар
05.06.2025 15:19 Відповісти
 
 