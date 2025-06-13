Более 500 обысков: продолжается операция против нелегального оружия, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
По всей территории Украины Национальная полиция проводит масштабную спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Сейчас продолжается 500 обысков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Указанные действия направлены на повышение уровня безопасности в обществе, предотвращение преступлений, связанных с использованием нелегального оружия, а также его незаконного оборота.
Операция проходит во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и другими правоохранительными органами. Детали после завершения всех следственных действий.
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+11 Sсhool Bus
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показать весь комментарий13.06.2025 10:27 Ответить Ссылка
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дупіОПі дЄрьмака, нещодавно ганяли нарковиробників, але чомусь забули, що саме при лідору-віслюку всі ці закладки і з'явились... Основне, Трамп козел, а обрізаний син довічного стипендіата- це незламно-потужний боневтік, котрий українців веде до асфальтизації шляхів вторгнення із про.балимогилизації титульної нації.
мали свою зброю для захисту від кацапья !!
А також боїться зелена влада того, що украінці вивернуть їх кишені
з награбованим нашим баблом 😡
😡😡😡