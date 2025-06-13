Более 500 обысков: продолжается операция против нелегального оружия, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

По всей территории Украины Национальная полиция проводит масштабную спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Сейчас продолжается 500 обысков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Указанные действия направлены на повышение уровня безопасности в обществе, предотвращение преступлений, связанных с использованием нелегального оружия, а также его незаконного оборота.

Операция проходит во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и другими правоохранительными органами. Детали после завершения всех следственных действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские автоматы, снайперские винтовки, взрывчатка: задержаны 6 дельцов, которые продавали "трофейное" оружие, - СБУ. ФОТОрепортаж











