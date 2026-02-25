Заблоковано канал незаконного постачання зброї та викрито його організаторів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано мешканців Київської області, які займалися продажем трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Зокрема, йдеться про гранати різного типу, тротилові шашки, набої.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У межах комплексних заходів оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції спільно з працівниками СБУ в м. Києві та Київській області встановили осіб, причетних до продажу трофейної зброї, а також джерела її походження. Крім того, задокументовано кілька фактів збуту понад 90 гранат різного типу та запалами до них.

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Що вилучено?

Повідомляється, що під час відповідних заходів щодо затримання продавців нелегальної зброї правоохоронці вилучили:

6 споряджених магазинів набоями калібру 5.45,

майже 500 набоїв різного калібру;

тротилові шашки загальною вагою 600 г,

пістолет та складові частини до зброї,

2000 євро, 5600 доларів та 137 000 гривень.

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Що загрожує?

Зазначається, що нині 40-річному затриманому та його 49-річному спільникові оголошено підозри за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.













