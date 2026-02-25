Заблокирован канал незаконной поставки оружия и разоблачены его организаторы, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО
Задержаны жители Киевской области, которые занимались продажей трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В частности, речь идет о гранатах различного типа, тротиловых шашках, патронах.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
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Что известно?
В рамках комплексных мероприятий оперативники управления стратегических расследований в городе Киеве Нацполиции совместно с сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области установили лиц, причастных к продаже трофейного оружия, а также источники его происхождения. Кроме того, задокументировано несколько фактов сбыта более 90 гранат различного типа и запалов к ним.
Что изъято?
Сообщается, что в ходе соответствующих мероприятий по задержанию продавцов нелегального оружия правоохранители изъяли:
- 6 снаряженных магазинов патронами калибра 5,45,
- почти 500 патронов различного калибра;
- тротиловые шашки общим весом 600 г,
- пистолет и составные части к оружию,
- 2000 евро, 5600 долларов и 137 000 гривен.
Что грозит?
Отмечается, что в настоящее время 40-летнему задержанному и его 49-летнему сообщнику объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
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