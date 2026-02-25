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Новости Фото Незаконная торговля оружием
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Заблокирован канал незаконной поставки оружия и разоблачены его организаторы, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Задержаны жители Киевской области, которые занимались продажей трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В частности, речь идет о гранатах различного типа, тротиловых шашках, патронах.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В рамках комплексных мероприятий оперативники управления стратегических расследований в городе Киеве Нацполиции совместно с сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области установили лиц, причастных к продаже трофейного оружия, а также источники его происхождения. Кроме того, задокументировано несколько фактов сбыта более 90 гранат различного типа и запалов к ним.

Задержаны торговцы оружием

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Задержаны торговцы оружием

Что изъято?

Сообщается, что в ходе соответствующих мероприятий по задержанию продавцов нелегального оружия правоохранители изъяли:

  • 6 снаряженных магазинов патронами калибра 5,45,
  • почти 500 патронов различного калибра;
  • тротиловые шашки общим весом 600 г,
  • пистолет и составные части к оружию,
  • 2000 евро, 5600 долларов и 137 000 гривен.

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Задержаны торговцы оружием

Что грозит?

Отмечается, что в настоящее время 40-летнему задержанному и его 49-летнему сообщнику объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Задержаны торговцы оружием
Задержаны торговцы оружием
Задержаны торговцы оружием
Задержаны торговцы оружием
Задержаны торговцы оружием
Задержаны торговцы оружием
Задержаны торговцы оружием

Автор: 

оружие (10456) Нацполиция (16955) торговля (974)
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Мабуть фермери, які знаходили вбитих свинособак ?
Коротше кажучи, лякають нас Диким Заходом... А все може бути...
Кожен має свою правду, і бажання її доказувати
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25.02.2026 12:28 Ответить
Чергові розповіді про "Не вважайте що поліцаї заброньовані даремно".
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25.02.2026 12:34 Ответить
Це дика зброя на відміну від зареєстрованої і потрапляє вона зазвичай у дикі руки. Відповідно й застосовують їх коли творять дічь.
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25.02.2026 12:55 Ответить
Анекдот:
"Дід в сусідньому городі нічого не вирощує...
Тільки мастилом землю поливає, і так весь час ще із 1945 року!"
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25.02.2026 12:57 Ответить
 
 