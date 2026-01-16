Дома нашли 549 дронов: На Донетчине разоблачили военного, который продал оружие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Донецкой области задержали военнослужащего, который незаконно продавал вооружение, в частности ПЗРК и пулеметы. Во время обыска у него обнаружили более полутысячи дронов, взрывчатку и электродетонаторы.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Речь идет о командире отделения взвода одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области.
Его разоблачили в незаконном сбыте вооружения, в частности переносного зенитно-ракетного комплекса и двух пулеметов.
"Военнослужащий решил заработать на продаже оружия и боеприпасов. В ноябре 2025 года он через мессенджер нашел "клиента" и обменял незаконно приобретенный ПЗРК на беспилотный летательный аппарат с целью его дальнейшей перепродажи.
После этого, в январе текущего года, фигурант пытался продать еще два пулемета за 175 тыс. гривен, однако сотрудники ГБР задержали его при попытке сбыта", - говорится в сообщении.
Во время следственных действий у него изъяли незаконно реализованное вооружение. В настоящее время проводятся мероприятия по передаче ПЗРК и двух пулеметов Вооруженным Силам Украины.
Обыск
Во время обысков по месту жительства военного обнаружили и изъяли 549 дронов, 277 аккумуляторов к ним и другое специальное оборудование, более 80 кг взрывчатого вещества, почти 2,5 тыс. электродетонаторов, а также мобильный телефон, ноутбук и 74 тыс. долларов США.
В настоящее время военному сообщено о подозрении в ношении, приобретении и сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Также в настоящее время устанавливается происхождение изъятых дронов, вооружения и боеприпасов, в частности на предмет возможного похищения из воинской части или списания как якобы утраченного во время боевых действий военного имущества.
Хочу знати хто з волонтерів, і наскільки з золотим серцем, поставляв дрони на народні пожертви куплені, цьому виродку аби наварити собі бабла???
Те, що цей виродок діяв в спайці з волонтером вказує шалена кількість дронів які так і не потрапиои до бійців.
Тобто, він це все придбав, щоб перепродати?!
У кого і за які гроші військовий може придбати 549 дронів?!
Чи може це все, типу, використано під час бойових дій, а насправді списано і сховано вдома?
один командир відділення стільки зброї не наколядує - його хтось кредитує
І пох*й що коти це гівно не їстимуть!
Дрони, звичайно, наколядував через волонтерів, їх ніхто не приходує в ЗСУ, привіз половину в частину, а половину вивантажив дома, а ось ПЗРК, кулемети та інше причиндалля, скоріш всього трофейне. Бо, на відміну від дронів це номерне майно.
Мабуть хлопчина командував "трофейною командою", і вирішив трохи заліза пустити "на ліво".
Бідні волонтери (справжні)! Як вони тепер будуть людям пояснювати що далеко не всі такі як ОЦЕЙ.