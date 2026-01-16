Вдома знайшли 549 дронів: На Донеччині викрили військового, який продавав зброю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Донеччині затримали військовослужбовця, який незаконно продавав озброєння, зокрема ПЗРК та кулемети. Під час обшуку у нього виявили понад пів тисячі дронів, вибухівку та електродетонатори.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Йдеться про командира відділення взводу однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині.

Читайте: Справа про браковані міни для ЗСУ: 4 підозрюваних взяли під варту з мільйонними заставами

Його викрили на незаконному збуті озброєння, зокрема переносного зенітно-ракетного комплексу та двох кулеметів.

"Військовослужбовець вирішив заробити на продажі зброї та боєприпасів. У листопаді 2025 року він через месенджер знайшов "клієнта" та обміняв незаконно придбаний ПЗРК на безпілотний літальний апарат із метою його подальшого перепродажу.

Після цього, у січні поточного року, фігурант намагався продати ще два кулемети за 175 тис. гривень, однак працівники ДБР затримали його під час спроби збуту", - йдеться в повідомленні.

Під час слідчих дій у нього вилучили незаконно реалізоване озброєння.Наразі проводяться заходи для передачі ПЗРК та двох кулеметів до Збройних Сил України.

Читайте також: Викрито посадовця ТЦК на Волині, який за хабарі знімав військовозобов’язаних із розшуку. ФОТО

Обшук

Під час обушків за місцем проживання військового виявили та вилучили 549 дронів, 277 акумуляторів до них та інше спеціальне обладнання, понад 80 кг вибухової речовини, майже 2,5 тис. електродетонаторів, а також мобільний телефон, ноутбук і 74 тис. доларів США.

Наразі військовому повідомлено про підозру у носінні, придбанні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Також наразі встановлюється походження вилучених дронів, озброєння та боєприпасів, зокрема на предмет можливого викрадення з військової частини або списання як нібито втраченого під час бойових дій військового майна.

Також читайте: ДБР затримало прикордонника з Дніпропетровщини, який допомагав чоловікам уникати мобілізації. ФОТОрепортаж













