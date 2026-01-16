Вдома знайшли 549 дронів: На Донеччині викрили військового, який продавав зброю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Донеччині затримали військовослужбовця, який незаконно продавав озброєння, зокрема ПЗРК та кулемети. Під час обшуку у нього виявили понад пів тисячі дронів, вибухівку та електродетонатори.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Йдеться про командира відділення взводу однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині.

Його викрили на незаконному збуті озброєння, зокрема переносного зенітно-ракетного комплексу та двох кулеметів.

"Військовослужбовець вирішив заробити на продажі зброї та боєприпасів. У листопаді 2025 року він через месенджер знайшов "клієнта" та обміняв незаконно придбаний ПЗРК на безпілотний літальний апарат із метою його подальшого перепродажу.

Після цього, у січні поточного року, фігурант намагався продати ще два кулемети за 175 тис. гривень, однак працівники ДБР затримали його під час спроби збуту", - йдеться в повідомленні.

 Під час слідчих дій у нього вилучили незаконно реалізоване озброєння.Наразі проводяться заходи для передачі ПЗРК та двох кулеметів до Збройних Сил України.

Обшук

Під час обушків за місцем проживання військового виявили та вилучили 549 дронів, 277 акумуляторів до них та інше спеціальне обладнання, понад 80 кг вибухової речовини, майже 2,5 тис. електродетонаторів, а також мобільний телефон, ноутбук і 74 тис. доларів США.

Наразі військовому повідомлено про підозру у носінні, придбанні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Також наразі встановлюється походження вилучених дронів, озброєння та боєприпасів, зокрема на предмет можливого викрадення з військової частини або списання як нібито втраченого під час бойових дій військового майна.

Військовий продавав зброю: у нього знайшли понад 500 дронів
Покидьок, а скільки таких хитрозадих ще? Сотні ,тисячі? І це не тільки дрони а і паливо ,тепловізори, автівки, он вогневі групи самі собі скидаються на паливо.
16.01.2026 14:02 Відповісти
Як таке стало можливим?
16.01.2026 14:06 Відповісти
+14
За такі речі повинен бути суто військовий трибунал. Ми не повинні взагалі про такі випадки знати. Нас мають лише інформувати в загальних рисах про виконання смертного вироку військового трибуналу. Раніше були "суди офіцерської честі. Зараз фраза "честь офіцера" звучить як глум з "розумово-відсталого лоха" який міг вкрасти і збагатитися, але не вкрав... Риба завжди гниє з голови...
16.01.2026 14:19 Відповісти
Покидьок, а скільки таких хитрозадих ще? Сотні ,тисячі? І це не тільки дрони а і паливо ,тепловізори, автівки, он вогневі групи самі собі скидаються на паливо.
16.01.2026 14:02 Відповісти
Зеля оманський один із них, а це його гвардієць
16.01.2026 14:29 Відповісти
Питання не зовсім розкрито.
Хочу знати хто з волонтерів, і наскільки з золотим серцем, поставляв дрони на народні пожертви куплені, цьому виродку аби наварити собі бабла???
Те, що цей виродок діяв в спайці з волонтером вказує шалена кількість дронів які так і не потрапиои до бійців.
16.01.2026 17:22 Відповісти
"Те, що цей виродок діяв в спайці з волонтером вказує шалена кількість дронів які так і не потрапиои до бійців."........ У тебе з голівонькою все ок ? Волонтер сидить над оператором із свічкою при запуску fpv ???? А списати дуже просто - он витратили по сотні на один "мангало-їжак " поки пробили захист , або "кацапи влучили у склад , знищено все майно " , хто тебе перевірить - ревізійна комісія ? ((
16.01.2026 18:24 Відповісти
Уявити страшно скількох воїнів ця зброя могла врятувати від смерті якби була застосована по кацапах ((
16.01.2026 18:18 Відповісти
Як таке стало можливим?
16.01.2026 14:06 Відповісти
Скоріше за все є спільник волонтер, думаю доволі відомий, бо кількість шалена.
16.01.2026 17:23 Відповісти
Тебе забагато із твоєю конспірологією . Включи мізки якщо не кацапеня - якщо тут ОЗУ із залученням волонтерів , то нахєра їм возити дрони а потім їх продавати , якщо можна все провести на паперові і справно відчитатися не спалившись на продажі .
16.01.2026 18:28 Відповісти
Та ну нах! - а Юсупова кожний тиждень просить дрони - якись їбанарій!
16.01.2026 14:10 Відповісти
Я периодически сбрасываю какие-то деньги на армию. Хотя и раньше были уже сомнения. После этого-за лупу старого киргиза. Только лично тем кого я знаю
16.01.2026 14:22 Відповісти
на дрони просять Лачен та Стерненко...а Юсупова в більшості займається побутовим волонтерством, а не зброєю
16.01.2026 15:51 Відповісти
А потім дивуються " а чого це ви не хочете йти воювати?!" Та того, що з за таких гнидот як на фото і в нас великі втрати, комусь буквально 3 дронів не вистачає щоб врятувати життя а в цього гандона їх аж 500+!!
16.01.2026 14:13 Відповісти
Він не один, там з ним ціла зграя вищестоящих, сам стільки "наколядувати" не може.
16.01.2026 14:15 Відповісти
За такі речі повинен бути суто військовий трибунал. Ми не повинні взагалі про такі випадки знати. Нас мають лише інформувати в загальних рисах про виконання смертного вироку військового трибуналу. Раніше були "суди офіцерської честі. Зараз фраза "честь офіцера" звучить як глум з "розумово-відсталого лоха" який міг вкрасти і збагатитися, але не вкрав... Риба завжди гниє з голови...
16.01.2026 14:19 Відповісти
Все буде в нього добре: в тцк не повісять і в ямі на полігоні не сконає
16.01.2026 14:28 Відповісти
І до чого тут ТЦК?
16.01.2026 14:42 Відповісти
не завжди суди офіцерські були для цього , часто просто так розправили робили під їх прикриттям
16.01.2026 16:41 Відповісти
Риба гниє з голови, але чистять її з хвоста!
16.01.2026 17:35 Відповісти
У цій ситуації , як не дивно , але від хвоста і вийшло . Ішло б від голови , то здав , а якби голова була в курсі , то тричі прикрила б.
16.01.2026 18:35 Відповісти
Котик готував ухилянтів, до приходу бурятів. Щоб могли відбитися і врятувати свої жалюгідні життя!
16.01.2026 14:26 Відповісти
...підозру у носінні, придбанні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів Джерело: https://censor.net/ua/p3595785
Тобто, він це все придбав, щоб перепродати?!
У кого і за які гроші військовий може придбати 549 дронів?!
Чи може це все, типу, використано під час бойових дій, а насправді списано і сховано вдома?
16.01.2026 14:29 Відповісти
Ось чому військові ******* використовувати дрони придбані волонтерами. За них не потрібно звітувати. Втратив дрон, промазав по цілі, вкрав звітувати не потрібно. А за ті які видають, за них потрібно звітувати, можна і на бабулєти попасти.
16.01.2026 14:35 Відповісти
навіть ПЗРК ????????
16.01.2026 14:30 Відповісти
"Любий нарід України, ми військовослужбовці ЗСУ, для відбиття штурмів, на напрямку N відкрили рахунок для збору коштів на дрони..."
16.01.2026 14:30 Відповісти
у мене завжди виникало питання, накуя менти завжди розкладають гроші на якойсь поверхні, зараз на матраці, це ж півгодини треба викладати рядками, яка ціль в цьому?
16.01.2026 14:31 Відповісти
Щоб ти мучився.
16.01.2026 14:41 Відповісти
зрозуміло, от садюги
16.01.2026 14:50 Відповісти
Які сім років, ця **** явно з тилового забезпечення, на пожиттєво!!!
16.01.2026 15:01 Відповісти
Справжній патріот! Свого гаманця...
16.01.2026 15:02 Відповісти
По чем щас калашмат с маслятами?
16.01.2026 15:04 Відповісти
І це лише командир відділення. А скільки майна наліво іде від більш високих рангів
16.01.2026 15:19 Відповісти
Тепловізори пачками в котеджах лежать і не тільки вони
16.01.2026 21:10 Відповісти
він працює на якусь мафію, треба копати вище

один командир відділення стільки зброї не наколядує - його хтось кредитує
16.01.2026 15:19 Відповісти
Таких гнид треба на котячі консерви перетворювати...
І пох*й що коти це гівно не їстимуть!
16.01.2026 15:31 Відповісти
Давайте підрахуємо: хай не 500 дронів в десь ну 250 буде в нього умножимо на десять отаких істот, це вже 2500(!) дронів недостача , так це ж в усьому, від гудзика до снарядів бракованих.
16.01.2026 15:55 Відповісти
Тільки розстріляти
16.01.2026 15:59 Відповісти
Окупанти жахливі, але доморощене бидло як це - ще більше.
16.01.2026 16:04 Відповісти
Круте відділення, де командир в шоколаді!!!
Дрони, звичайно, наколядував через волонтерів, їх ніхто не приходує в ЗСУ, привіз половину в частину, а половину вивантажив дома, а ось ПЗРК, кулемети та інше причиндалля, скоріш всього трофейне. Бо, на відміну від дронів це номерне майно.
Мабуть хлопчина командував "трофейною командою", і вирішив трохи заліза пустити "на ліво".
Бідні волонтери (справжні)! Як вони тепер будуть людям пояснювати що далеко не всі такі як ОЦЕЙ.
16.01.2026 16:05 Відповісти
Браунінг хтось проїб..... по ньому і ниточка буде , американці спросять
16.01.2026 16:44 Відповісти
Командир відділення - сержантська посада всього. Скільки ж тоді майори-полковники *******?
16.01.2026 16:54 Відповісти
Потвора....щоб ти здох у тюрмі...І ця потвора ж має сім'ю та ублюдків купу...І вони не питали звідкіля ж гроші шалені у пі....та ...в тилу....Отож!
16.01.2026 18:21 Відповісти
Теперь мы знаем почему Зе не может обеспечить 25 миллионов дронов армии. Вот он все это крадет.
17.01.2026 00:26 Відповісти
Так зато ж не ухилянт.
18.01.2026 07:00 Відповісти
 
 