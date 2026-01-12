Справа про браковані міни для ЗСУ: 4 підозрюваних взяли під варту з мільйонними заставами
Чотирьом учасникам справи про постачання непридатних мін для Збройних сил України, що завдало державі збитків на 3 млрд грн, суди обрали запобіжні заходи — переважно тримання під вартою з альтернативою внесення багатомільйонних застав.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це радниця з питань комунікацій директора Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян поінформувала у телеефірі.
"Затримано 4 учасників цієї злочинної організації, зокрема й організатора. Ще одного фігуранта розшукують, слідству відомо його місце перебування, тож, я думаю, його затримання - лише питання часу. Окрім цього, повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям і працівнику ДП. На сьогодні трьом із них уже обрано запобіжні заходи - перебування під вартою з альтернативою внесення застави, там різні мільйонні суми", - повідомила вона.
Відповідно до даних ДБР, четвертому фігуранту цієї схеми суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
"Іншим учасникам уже найближчим часом теж оберуть запобіжні заходи. Паралельно триває робота з відшкодування завданих державі збитків", - поінформувала Сапьян.
Вона підтвердила, що у межах цього кримінального провадження перевіряють можливий зв’язок цієї схеми з іншими контрактами на постачання боєприпасів та іншої оборонної продукції.
"Слідчі аналізують і діяльність пов’язаних підприємств, і попередні договори, і участь, можливо, тих самих осіб у інших закупівлях. Ми не виключаємо, що така схема може бути не поодинокою", - пояснила представниця ДБР.
Відповідаючи на запитання про відповідальність фігурантів справи, вона повідомила, що деяким учасникам цієї злочинної організації ДБР інкримінує привласнення коштів у особливо великих розмірах, легалізацію злочинних доходів та участь у злочинній організації.
"Це до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але коли йдеться про військовослужбовців і працівника держпідприємства, їм інкримінують службову недбалість та інші тяжкі злочини, які безпосередньо вплинули на обороноздатність країни… І позбутися волі вони можуть до десяти років", - заявила Сапьян.
Браковані міни для ЗСУ
- Офіс Генерального прокурора спільно з ДБР викрили масштабну корупційну схему у сфері оборонних закупівель, пов’язану з постачанням непридатних мін та привласненням бюджетних коштів.
- Загальна сума завданих державі збитків, за попередніми підрахунками, становить 2,994 млрд гривень.
У межах провадження повідомлено про підозру 10 особам, серед яких:
представники та керівництво компанії-постачальника;
працівники бухгалтерської служби;
керівник підприємства-співвиконавця;
службові особи військових представництв.
Чотирьох підозрюваних затримано.
Чомусь під час війни тільки СЗЧшник вважається дуже небезпечним для держави. І ніхто не розбирається скільки він провоював і де. А ось ті, хто вкрали гроші і залишили бійця без зброї, чомусь не вважаються зрадниками і саботажниками.
А в ОПі проводьте з Будановим наради, як змусити кріпаків, воювати голими руками.
Ст. 111 (Державна зрада): Дії, спрямовані на шкоду обороноздатності в умовах воєнного стану. Ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ): Постачання неякісного озброєння прямо перешкоджає виконанню бойових завдань. Ст. 191 (Привласнення, розтрата майна): Заволодіння державними коштами у розмірі 3 млрд грн шляхом зловживання службовим становищем. Ст. 425 (Недбале ставлення до військової служби): Якщо йдеться про посадових осіб Міноборони, які прийняли неякісний товар.
Впевнений що при грамотному доведенні слідчими доказів цих злочинних дій під час війни, які мають базуватись на поєднанні фінансового аудиту (куди пішли гроші), технічної експертизи (що саме не працювало) та аналізу журналів бойових дій (як це вплинуло на фронт). При такому трикутнику доказів тільки так треба кваліфікувати цю справу справу як ,,Зрада" і ,,Злочин проти національної безпеки" - як основне звинувачення , а не тільки як "господарська недбалість" чи якесь ,,розкрадання коiтів" .... Зараз війна і наслідки цього зовсім інші....
А шуфрич ще не в Угорщині?
Ніяких застав.
Конфіскація майна у всіх родичів до третього коліна.