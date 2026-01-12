Справа про браковані міни для ЗСУ: 4 підозрюваних взяли під варту з мільйонними заставами

Викрито корупцію в оборонних закупівлях: збитки майже 3 млрд грн

Чотирьом учасникам справи про постачання непридатних мін для Збройних сил України, що завдало державі збитків на 3 млрд грн, суди обрали запобіжні заходи — переважно тримання під вартою з альтернативою внесення багатомільйонних застав.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це радниця з питань комунікацій директора Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян поінформувала у телеефірі.

"Затримано 4 учасників цієї злочинної організації, зокрема й організатора. Ще одного фігуранта розшукують, слідству відомо його місце перебування, тож, я думаю, його затримання - лише питання часу. Окрім цього, повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям і працівнику ДП. На сьогодні трьом із них уже обрано запобіжні заходи - перебування під вартою з альтернативою внесення застави, там різні мільйонні суми", - повідомила вона.

Відповідно до даних ДБР, четвертому фігуранту цієї схеми суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Також дивіться: Майже 3 млрд грн збитків: ДБР викрило масштабну схему на постачанні непридатних мін для ЗСУ. ВIДЕО

"Іншим учасникам уже найближчим часом теж оберуть запобіжні заходи. Паралельно триває робота з відшкодування завданих державі збитків", - поінформувала Сапьян.

Вона підтвердила, що у межах цього кримінального провадження перевіряють можливий зв’язок цієї схеми з іншими контрактами на постачання боєприпасів та іншої оборонної продукції.

"Слідчі аналізують і діяльність пов’язаних підприємств, і попередні договори, і участь, можливо, тих самих осіб у інших закупівлях. Ми не виключаємо, що така схема може бути не поодинокою", - пояснила представниця ДБР.

Також читайте: Корупція в закупівлях на захисті для танків: ексгендиректора заводу взяли під варту з альтернативою застави у 30 млн грн

Відповідаючи на запитання про відповідальність фігурантів справи, вона повідомила, що деяким учасникам цієї злочинної організації ДБР інкримінує привласнення коштів у особливо великих розмірах, легалізацію злочинних доходів та участь у злочинній організації.

"Це до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але коли йдеться про військовослужбовців і працівника держпідприємства, їм інкримінують службову недбалість та інші тяжкі злочини, які безпосередньо вплинули на обороноздатність країни… І позбутися волі вони можуть до десяти років", - заявила Сапьян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2025 році ДБР направило до суду понад 7,4 тисячі обвинувальних актів. ІНФОГРАФІКА

Браковані міни для ЗСУ

  • Офіс Генерального прокурора спільно з ДБР викрили масштабну корупційну схему у сфері оборонних закупівель, пов’язану з постачанням непридатних мін та привласненням бюджетних коштів.
  • Загальна сума завданих державі збитків, за попередніми підрахунками, становить 2,994 млрд гривень.

  • У межах провадження повідомлено про підозру 10 особам, серед яких:

    • представники та керівництво компанії-постачальника;

    • працівники бухгалтерської служби;

    • керівник підприємства-співвиконавця;

    • службові особи військових представництв.

    Чотирьох підозрюваних затримано.

Збитки мільярдні, застви мільйонні. Класика.
12.01.2026 17:15
12.01.2026 17:15 Відповісти
Це злочин проти держави,вишка з конфіскатом і не яких застав !!))
12.01.2026 17:19
12.01.2026 17:19 Відповісти
Яка застава,під час війни такі дії прирівнюються до зради,як і корупція.Такі дії призводять до загибелі людей в втрат територій
12.01.2026 17:16
12.01.2026 17:16 Відповісти
Збитки мільярдні, застви мільйонні. Класика.
12.01.2026 17:15 Відповісти
Кум президента Чернишов в курсв бо таке і зробив. Так, ********?
12.01.2026 17:26
12.01.2026 17:26 Відповісти
До 10-ти років... А хто поверне тих, хто не дожив до цього дня через браковані міни?
12.01.2026 17:46
12.01.2026 17:46 Відповісти
Яка застава,під час війни такі дії прирівнюються до зради,як і корупція.Такі дії призводять до загибелі людей в втрат територій
12.01.2026 17:16
12.01.2026 17:16 Відповісти
Це злочин проти держави,вишка з конфіскатом і не яких застав !!))
12.01.2026 17:19
12.01.2026 17:19 Відповісти
Які застави ?? Пожиттєве з конфіскатом особистого та родичів до сьомого коліна !!))
12.01.2026 17:17
12.01.2026 17:17 Відповісти
про що ви,це ж не батончики в супермаркеті тирити,все лише якісь міни,а за ними чиїсь життя і здоров'я,поділяться і поїдуть додому до ізраеля....ну як і попередники.....
12.01.2026 17:33
12.01.2026 17:33 Відповісти
Тобто винними призначили 1 працівника ДП(підозрюю що сторожа) і 3х військових яких просто заставили акт якості чи прийомки підписати?Вау.А нові зелені обличчя нє віноваті?
12.01.2026 17:22
12.01.2026 17:22 Відповісти
"Герман Сметанін очолив міністерство стратегічної промисловості на початку вересня 2024 року, а до цього керував "Укроборонпромом"" йому ,до речі,зараз 34 рочки
12.01.2026 17:25
12.01.2026 17:25 Відповісти
Застарий, даже не для блатного
12.01.2026 17:28 Відповісти
Це добре що застава, заставу взяти, а їх розстріляти тоді це справедливо. А так вкрав млрд. Заплатив млн. відновився через найчесніший суд ( нехай ще млн.) і знову вкрав, заплатив і так далі. А то що бійці загинули, там їх дітей немає
12.01.2026 17:27
12.01.2026 17:27 Відповісти
І Веніславського поставити поряд при виконанні вироку. Це той боєць космічних військ,що звинувачував військових у неправильному зберіганні мін.
12.01.2026 18:00
12.01.2026 18:00 Відповісти
Інші схеми це снаряди до гаубиць. Чого тема снарядів нікому не цікава? На снарядах більше мільярдів. Ха ха ха.
12.01.2026 18:05
12.01.2026 18:05 Відповісти
Аа, класика української корупції.
Чомусь під час війни тільки СЗЧшник вважається дуже небезпечним для держави. І ніхто не розбирається скільки він провоював і де. А ось ті, хто вкрали гроші і залишили бійця без зброї, чомусь не вважаються зрадниками і саботажниками.
А в ОПі проводьте з Будановим наради, як змусити кріпаків, воювати голими руками.
12.01.2026 18:12 Відповісти
Це як мінімум за цими кількома статтями Кримінального кодексу України: має бути така юридична кваліфікація цього злочину:
Ст. 111 (Державна зрада): Дії, спрямовані на шкоду обороноздатності в умовах воєнного стану. Ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ): Постачання неякісного озброєння прямо перешкоджає виконанню бойових завдань. Ст. 191 (Привласнення, розтрата майна): Заволодіння державними коштами у розмірі 3 млрд грн шляхом зловживання службовим становищем. Ст. 425 (Недбале ставлення до військової служби): Якщо йдеться про посадових осіб Міноборони, які прийняли неякісний товар.
Впевнений що при грамотному доведенні слідчими доказів цих злочинних дій під час війни, які мають базуватись на поєднанні фінансового аудиту (куди пішли гроші), технічної експертизи (що саме не працювало) та аналізу журналів бойових дій (як це вплинуло на фронт). При такому трикутнику доказів тільки так треба кваліфікувати цю справу справу як ,,Зрада" і ,,Злочин проти національної безпеки" - як основне звинувачення , а не тільки як "господарська недбалість" чи якесь ,,розкрадання коiтів" .... Зараз війна і наслідки цього зовсім інші....
12.01.2026 18:13
12.01.2026 18:13 Відповісти
Коли відпустять?
А шуфрич ще не в Угорщині?
12.01.2026 18:14 Відповісти
На самом примитивном снаряде и то воровство развели.Если с первых дней войны ВСУ было бы обеспеченно минометами и минами к ним то дроновая война началась на пару лет позже.
12.01.2026 18:19
12.01.2026 18:19 Відповісти
Корупція - довічне
Ніяких застав.
Конфіскація майна у всіх родичів до третього коліна.
12.01.2026 18:54 Відповісти
Цікаво,Камишин з Сметаніним не причетні до схематозу?Стрілочники є.
12.01.2026 21:24
12.01.2026 21:24 Відповісти
Вкрали на 3 мільярди, а застави лише мільйонні, вигідний "бізнес" як не крути😂
12.01.2026 21:51
12.01.2026 21:51 Відповісти
 
 