Справа про браковані міни для ЗСУ: 4 підозрюваних взяли під варту з мільйонними заставами

Чотирьом учасникам справи про постачання непридатних мін для Збройних сил України, що завдало державі збитків на 3 млрд грн, суди обрали запобіжні заходи — переважно тримання під вартою з альтернативою внесення багатомільйонних застав.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це радниця з питань комунікацій директора Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян поінформувала у телеефірі.

"Затримано 4 учасників цієї злочинної організації, зокрема й організатора. Ще одного фігуранта розшукують, слідству відомо його місце перебування, тож, я думаю, його затримання - лише питання часу. Окрім цього, повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям і працівнику ДП. На сьогодні трьом із них уже обрано запобіжні заходи - перебування під вартою з альтернативою внесення застави, там різні мільйонні суми", - повідомила вона.

Відповідно до даних ДБР, четвертому фігуранту цієї схеми суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

"Іншим учасникам уже найближчим часом теж оберуть запобіжні заходи. Паралельно триває робота з відшкодування завданих державі збитків", - поінформувала Сапьян.

Вона підтвердила, що у межах цього кримінального провадження перевіряють можливий зв’язок цієї схеми з іншими контрактами на постачання боєприпасів та іншої оборонної продукції.

"Слідчі аналізують і діяльність пов’язаних підприємств, і попередні договори, і участь, можливо, тих самих осіб у інших закупівлях. Ми не виключаємо, що така схема може бути не поодинокою", - пояснила представниця ДБР.

Відповідаючи на запитання про відповідальність фігурантів справи, вона повідомила, що деяким учасникам цієї злочинної організації ДБР інкримінує привласнення коштів у особливо великих розмірах, легалізацію злочинних доходів та участь у злочинній організації.

"Це до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але коли йдеться про військовослужбовців і працівника держпідприємства, їм інкримінують службову недбалість та інші тяжкі злочини, які безпосередньо вплинули на обороноздатність країни… І позбутися волі вони можуть до десяти років", - заявила Сапьян.

