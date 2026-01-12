РУС
Дело о бракованных минах для ВСУ: 4 подозреваемых взяты под стражу с миллионными залогами

Раскрыта коррупция в оборонных закупках: ущерб почти 3 млрд грн

Четырем участникам дела о поставке непригодных мин для Вооруженных сил Украины, что нанесло государству ущерб на 3 млрд грн, суды избрали меры пресечения — преимущественно содержание под стражей с альтернативой внесения многомиллионных залогов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом советник по вопросам коммуникаций директора Госбюро расследований Татьяна Сапьян сообщила в телеэфире.

"Задержаны 4 участника этой преступной организации, в том числе и организатор. Еще одного фигуранта разыскивают, следствию известно его местонахождение, поэтому, я думаю, его задержание — лишь вопрос времени. Кроме этого, сообщено о подозрении четырем военнослужащим и работнику ГП. На сегодняшний день трем из них уже избраны меры пресечения - пребывание под стражей с альтернативой внесения залога, там разные миллионные суммы", - сообщила она.

Согласно данным ГБР, четвертому фигуранту этой схемы суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Другим участникам в ближайшее время тоже будут избраны меры пресечения. Параллельно продолжается работа по возмещению причиненного государству ущерба", - сообщила Сапьян.

Она подтвердила, что в рамках этого уголовного производства проверяют возможную связь этой схемы с другими контрактами на поставку боеприпасов и другой оборонной продукции.

"Следователи анализируют и деятельность связанных предприятий, и предварительные договоры, и участие, возможно, тех же лиц в других закупках. Мы не исключаем, что такая схема может быть не единичной", - пояснила представительница ГБР.

Отвечая на вопрос об ответственности фигурантов дела, она сообщила, что некоторым участникам этой преступной организации ГБР инкриминирует присвоение средств в особо крупных размерах, легализацию преступных доходов и участие в преступной организации.

"Это до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но когда речь идет о военнослужащих и работнике госпредприятия, им инкриминируют служебную халатность и другие тяжкие преступления, которые непосредственно повлияли на обороноспособность страны... И лишиться свободы они могут до десяти лет", - заявила Сапьян.

Бракованные мины для ВСУ

  • Офис Генерального прокурора совместно с ГБР раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере оборонных закупок, связанную с поставкой непригодных мин и присвоением бюджетных средств.
  • Общая сумма нанесенного государству ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 2,994 млрд гривен.

  • В рамках производства сообщено о подозрении 10 лицам, среди которых:

    • представители и руководство компании-поставщика;

    • работники бухгалтерской службы;

    • руководитель предприятия-соисполнителя;

    • должностные лица военных представительств.

    Четверо подозреваемых задержаны.

+8
Збитки мільярдні, застви мільйонні. Класика.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:15 Ответить
+6
Це злочин проти держави,вишка з конфіскатом і не яких застав !!))
показать весь комментарий
12.01.2026 17:19 Ответить
+5
Яка застава,під час війни такі дії прирівнюються до зради,як і корупція.Такі дії призводять до загибелі людей в втрат територій
показать весь комментарий
12.01.2026 17:16 Ответить
Кум президента Чернишов в курсв бо таке і зробив. Так, ********?
показать весь комментарий
12.01.2026 17:26 Ответить
До 10-ти років... А хто поверне тих, хто не дожив до цього дня через браковані міни?
показать весь комментарий
12.01.2026 17:46 Ответить
Які застави ?? Пожиттєве з конфіскатом особистого та родичів до сьомого коліна !!))
показать весь комментарий
12.01.2026 17:17 Ответить
про що ви,це ж не батончики в супермаркеті тирити,все лише якісь міни,а за ними чиїсь життя і здоров'я,поділяться і поїдуть додому до ізраеля....ну як і попередники.....
показать весь комментарий
12.01.2026 17:33 Ответить
Тобто винними призначили 1 працівника ДП(підозрюю що сторожа) і 3х військових яких просто заставили акт якості чи прийомки підписати?Вау.А нові зелені обличчя нє віноваті?
показать весь комментарий
12.01.2026 17:22 Ответить
"Герман Сметанін очолив міністерство стратегічної промисловості на початку вересня 2024 року, а до цього керував "Укроборонпромом"" йому ,до речі,зараз 34 рочки
показать весь комментарий
12.01.2026 17:25 Ответить
Застарий, даже не для блатного
показать весь комментарий
12.01.2026 17:28 Ответить
Це добре що застава, заставу взяти, а їх розстріляти тоді це справедливо. А так вкрав млрд. Заплатив млн. відновився через найчесніший суд ( нехай ще млн.) і знову вкрав, заплатив і так далі. А то що бійці загинули, там їх дітей немає
показать весь комментарий
12.01.2026 17:27 Ответить
 
 