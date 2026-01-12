Дело о бракованных минах для ВСУ: 4 подозреваемых взяты под стражу с миллионными залогами
Четырем участникам дела о поставке непригодных мин для Вооруженных сил Украины, что нанесло государству ущерб на 3 млрд грн, суды избрали меры пресечения — преимущественно содержание под стражей с альтернативой внесения многомиллионных залогов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом советник по вопросам коммуникаций директора Госбюро расследований Татьяна Сапьян сообщила в телеэфире.
"Задержаны 4 участника этой преступной организации, в том числе и организатор. Еще одного фигуранта разыскивают, следствию известно его местонахождение, поэтому, я думаю, его задержание — лишь вопрос времени. Кроме этого, сообщено о подозрении четырем военнослужащим и работнику ГП. На сегодняшний день трем из них уже избраны меры пресечения - пребывание под стражей с альтернативой внесения залога, там разные миллионные суммы", - сообщила она.
Согласно данным ГБР, четвертому фигуранту этой схемы суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
"Другим участникам в ближайшее время тоже будут избраны меры пресечения. Параллельно продолжается работа по возмещению причиненного государству ущерба", - сообщила Сапьян.
Она подтвердила, что в рамках этого уголовного производства проверяют возможную связь этой схемы с другими контрактами на поставку боеприпасов и другой оборонной продукции.
"Следователи анализируют и деятельность связанных предприятий, и предварительные договоры, и участие, возможно, тех же лиц в других закупках. Мы не исключаем, что такая схема может быть не единичной", - пояснила представительница ГБР.
Отвечая на вопрос об ответственности фигурантов дела, она сообщила, что некоторым участникам этой преступной организации ГБР инкриминирует присвоение средств в особо крупных размерах, легализацию преступных доходов и участие в преступной организации.
"Это до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но когда речь идет о военнослужащих и работнике госпредприятия, им инкриминируют служебную халатность и другие тяжкие преступления, которые непосредственно повлияли на обороноспособность страны... И лишиться свободы они могут до десяти лет", - заявила Сапьян.
Бракованные мины для ВСУ
- Офис Генерального прокурора совместно с ГБР раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере оборонных закупок, связанную с поставкой непригодных мин и присвоением бюджетных средств.
- Общая сумма нанесенного государству ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 2,994 млрд гривен.
-
В рамках производства сообщено о подозрении 10 лицам, среди которых:
-
представители и руководство компании-поставщика;
-
работники бухгалтерской службы;
-
руководитель предприятия-соисполнителя;
-
должностные лица военных представительств.
Четверо подозреваемых задержаны.
-
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль