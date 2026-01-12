Дело о бракованных минах для ВСУ: 4 подозреваемых взяты под стражу с миллионными залогами

Четырем участникам дела о поставке непригодных мин для Вооруженных сил Украины, что нанесло государству ущерб на 3 млрд грн, суды избрали меры пресечения — преимущественно содержание под стражей с альтернативой внесения многомиллионных залогов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом советник по вопросам коммуникаций директора Госбюро расследований Татьяна Сапьян сообщила в телеэфире.

"Задержаны 4 участника этой преступной организации, в том числе и организатор. Еще одного фигуранта разыскивают, следствию известно его местонахождение, поэтому, я думаю, его задержание — лишь вопрос времени. Кроме этого, сообщено о подозрении четырем военнослужащим и работнику ГП. На сегодняшний день трем из них уже избраны меры пресечения - пребывание под стражей с альтернативой внесения залога, там разные миллионные суммы", - сообщила она.

Согласно данным ГБР, четвертому фигуранту этой схемы суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Другим участникам в ближайшее время тоже будут избраны меры пресечения. Параллельно продолжается работа по возмещению причиненного государству ущерба", - сообщила Сапьян.

Она подтвердила, что в рамках этого уголовного производства проверяют возможную связь этой схемы с другими контрактами на поставку боеприпасов и другой оборонной продукции.

"Следователи анализируют и деятельность связанных предприятий, и предварительные договоры, и участие, возможно, тех же лиц в других закупках. Мы не исключаем, что такая схема может быть не единичной", - пояснила представительница ГБР.

Отвечая на вопрос об ответственности фигурантов дела, она сообщила, что некоторым участникам этой преступной организации ГБР инкриминирует присвоение средств в особо крупных размерах, легализацию преступных доходов и участие в преступной организации.

"Это до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но когда речь идет о военнослужащих и работнике госпредприятия, им инкриминируют служебную халатность и другие тяжкие преступления, которые непосредственно повлияли на обороноспособность страны... И лишиться свободы они могут до десяти лет", - заявила Сапьян.

Бракованные мины для ВСУ