Почти 3 млрд грн убытков: ГБР раскрыло масштабную схему по поставке непригодных мин для ВСУ. ВИДЕО

Под процессуальным руководством прокуроров проводится досудебное расследование по фактам завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, а также создания и участия в преступной организации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным следствия, частная компания заключила пять государственных контрактов с Департаментом военно-технической политики Минобороны, Агентством оборонных закупок и Командованием Сил логистики ВСУ на поставку мин различных типов. Часть продукции фактически поставлена, однако, согласно выводам судебных экспертиз, поставленные мины непригодны для использования и опасны. По другим контрактам поставки вообще не состоялись, при этом полученные значительные суммы предоплаты были присвоены.

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Общий размер ущерба, нанесенного интересам государства по всем контрактам, по предварительным подсчетам составляет 2,994 млрд грн, из которых 571,3 млн грн – убытки в результате поставки непригодных мин, 2,423 млрд грн – убытки в результате возможного присвоения предоплаты. Ряд государственных заказчиков подали иски в суд о взыскании средств, штрафов и пени.

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В ходе расследования также установлено привлечение соисполнителя – предприятия, которое выполняло работы по снаряжению боеприпасов взрывчатым веществом и сборке изделий из давальческих материалов. На счета соисполнителя перечислено более 120 млн грн авансовых платежей за работы, которые на определенную дату, по данным следствия, не были выполнены, при этом претензионная работа со стороны компании-поставщика фактически не проводилась.

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Факт непригодности мин подтверждается, в частности, результатами физико-химических исследований взрывчатого вещества, материалами проверок и испытаний, а также заключением комплексной судебной экспертизы: установлено несоответствие изделий техническим условиям и назначению, наличие отказов инициирования взрывчатого вещества и недостаточное количество взрывчатого вещества в корпусе.

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Отдельно проверяются факты возможного использования средств предварительной оплаты вопреки установленным ограничениям и их дальнейшего перевода на приобретение оборудования, не связанного с выполнением государственных контрактов, с последующим отчуждением этого имущества в пользу другой коммерческой структуры. Действия по этому эпизоду квалифицируются также по статьям о легализации доходов, полученных преступным путем.

В настоящее время в рамках производства сообщено о подозрении 10 лицам по ч.ч. 1-3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 426 УК Украины, из них – 4 задержаны. Среди подозреваемых: представители частной компании-поставщика, ее руководящего состава, бухгалтерской службы, руководитель предприятия-соисполнителя и должностные лица военных представительств.

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Подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога от 100 до 500 миллионов гривен.

Принимаются меры для установления полного круга причастных лиц, проверки роли должностных лиц в процедуре контроля качества и приемки продукции, а также обеспечения возмещения причиненного государству ущерба.

Досудебное расследование осуществляет ГБР под процессуальным руководством ОГП.

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