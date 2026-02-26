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Новости Фото Незаконная торговля оружием
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Пытались наладить продажу "трофейного" оружия: задержаны четыре дельца, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили еще четырех организаторов нелегальной продажи "трофейного" оружия в разных регионах Украины. Среди изъятого у злоумышленников – российские автоматы АК-12 с глушителями, гранатометы, снайперские винтовки и почти 2 кг взрывчатки.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Задержаны торговцы роем

Киев

Так, в Киеве задержан 57-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за убийство, а после срока отбывания занялся подпольной торговлей боевыми средствами поражения.

Задержаны торговцы роем

К нелегальному бизнесу он привлек своего 65-летнего знакомого. Вместе они наладили канал незаконной переправки в столицу "трофейного" оружия из фронтовых районов востока Украины. В дальнейшем дельцы хранили вооружение в подвале частного домовладения для продажи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заблокирован канал незаконной поставки оружия и разоблачены его организаторы, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время обыска у задержанных изъято:

  • 56 единиц стрелкового оружия,
  • более 5,5 тыс. патронов,
  • 30-мм станковый автоматический гранатомет.

Также в Соломенском районе столицы разоблачен дельцом, который в арендованной квартире и собственном автомобиле хранил 15 автоматов Калашникова для сбыта.

Задержаны торговцы роем

Днепропетровская область

В Днепропетровской области задержан 54-летний автомеханик из Каменского района, который во дворе своего дома устроил тайник для хранения пластида и тротила с детонаторами, а также ящиков с патронами. Правоохранители задержали фигуранта, когда он в мессенджерах подыскивал клиентов для сбыта скрытого арсенала.

Смотрите также: СБУ и Нацполиция разоблачили еще 7 дельцов на подпольной торговле "трофейным" оружием. ФОТОрепортаж

Задержаны торговцы роем

Что грозит?

Отмечается, что в настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Смотрите также: Почти 50 автоматов, пулеметы и гранатометы: Нацполиция ликвидировала канал нелегальной продажи оружия. ФОТОрепортаж

Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. Все изъятые боевые средства поражения будут переданы для нужд Сил обороны на фронте.

Задержаны торговцы роем
Задержаны торговцы роем
Задержаны торговцы роем
Задержаны торговцы роем

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оружие (10457) Нацполиция (16955) СБУ (20733) торговля (974)
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Вільні люди мають зброю!!! А ділки це фсбу...
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26.02.2026 15:27 Ответить
Протитанкові міни теж продавали? А чому наркоту не підкинули? І чохли схоже мусорські
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26.02.2026 15:39 Ответить
Мабуть, готувалися до зустрічі падєльників з мацковії??
Сівкович з мертвечуком, таким особам, довіряли охороняти майно у своїх маєтках…
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26.02.2026 15:46 Ответить
Особливо 14.5мм, дуже ходові набої, на зайців полювати.
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26.02.2026 15:55 Ответить
мало того, що 14,5, так ще й БЗТ
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26.02.2026 17:37 Ответить
Як народ справно озброюється, бо від цієї зеленої збродні онуків мойсєя захисту не дочекаєшся?
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26.02.2026 16:17 Ответить
Дивно,в Києві зброю роздавали з КАМАЗів коли припекло, на ліво і направо.Коли відігнали від Києва орду-відібрали.Циннічно все це,коли біда то народ допоможи,а коли все нормально-то можна народу в лмце плюнути.А хто візьме на себе відповідальність за смерті цивільних під час окупації.В країні війна,але політика мирної країни.Тепер ніхто купляти зброю не буде,особливо після того коли на півдні поліція України злила тих хто має зареєстровану зброю.зброя нелегальна вдома під стріхою набагато вигідніша для безпеки чим легальна.І справа Русіна показала це.Хто захистить громадян коли злочинцями стають поліцейські,СБУ,ДБР?Хто захистить громадян коли держава стає диктатурою.
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28.02.2026 00:23 Ответить
 
 