Пытались наладить продажу "трофейного" оружия: задержаны четыре дельца, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили еще четырех организаторов нелегальной продажи "трофейного" оружия в разных регионах Украины. Среди изъятого у злоумышленников – российские автоматы АК-12 с глушителями, гранатометы, снайперские винтовки и почти 2 кг взрывчатки.
Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Киев
Так, в Киеве задержан 57-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за убийство, а после срока отбывания занялся подпольной торговлей боевыми средствами поражения.
К нелегальному бизнесу он привлек своего 65-летнего знакомого. Вместе они наладили канал незаконной переправки в столицу "трофейного" оружия из фронтовых районов востока Украины. В дальнейшем дельцы хранили вооружение в подвале частного домовладения для продажи.
Во время обыска у задержанных изъято:
- 56 единиц стрелкового оружия,
- более 5,5 тыс. патронов,
- 30-мм станковый автоматический гранатомет.
Также в Соломенском районе столицы разоблачен дельцом, который в арендованной квартире и собственном автомобиле хранил 15 автоматов Калашникова для сбыта.
Днепропетровская область
В Днепропетровской области задержан 54-летний автомеханик из Каменского района, который во дворе своего дома устроил тайник для хранения пластида и тротила с детонаторами, а также ящиков с патронами. Правоохранители задержали фигуранта, когда он в мессенджерах подыскивал клиентов для сбыта скрытого арсенала.
Что грозит?
Отмечается, что в настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. Все изъятые боевые средства поражения будут переданы для нужд Сил обороны на фронте.
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