Викрито п’ять схем ухилення від мобілізації на Черкащині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки та Національна поліція заблокували на Черкащині п’ять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, за суми до 17 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову і втекти за кордон на підставі підроблених документів.
Схема в Умані
Так, в Умані викрито заступника декана та завідувача кафедри місцевого університету, які за хабарі влаштовували ухилянтів до магістратури і "закривали їм сесії".
При цьому студенти не складали вступних іспитів, а після зарахування до вишу навіть не з’являлися в навчальному закладі.
Схема в Черкасах
У Черкасах затримано адвоката, який оформлював військовозобов’язаним фіктивні шлюби з опікунством над особами з інвалідністю, щоб уникнути призову.
Також в обласному центрі затримано ексспівробітника міського ТЦК, який "знімав" ухилянтів з розшуку. Для цього фігурант використовував зв’язки у військкоматі, де раніше проходив службу.
У Черкаському районі затримано ще двох фігурантів, один з яких продавав фейкові меддовідки про "погане" здоров’я. Для підроблення документів він залучав знайомих лікарів.
Інша зловмисниця торгувала фальшивими висновками про інвалідність, які "штампувала" через особисті зв’язки в місцевих медустановах.
Підозри
Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
▪️ чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).
Зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудок.
Будь ласка, зачекайте...
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