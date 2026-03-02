Викрито п’ять схем ухилення від мобілізації на Черкащині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували на Черкащині п’ять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Як зазначається, за суми до 17 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову і втекти за кордон на підставі підроблених документів.

Схема в Умані

Так, в Умані викрито заступника декана та завідувача кафедри місцевого університету, які за хабарі влаштовували ухилянтів до магістратури і "закривали їм сесії".

При цьому студенти не складали вступних іспитів, а після зарахування до вишу навіть не з’являлися в навчальному закладі.

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Схема в Черкасах

У Черкасах затримано адвоката, який оформлював військовозобов’язаним фіктивні шлюби з опікунством над особами з інвалідністю, щоб уникнути призову.

Також в обласному центрі затримано ексспівробітника міського ТЦК, який "знімав" ухилянтів з розшуку. Для цього фігурант використовував зв’язки у військкоматі, де раніше проходив службу.

У Черкаському районі затримано ще двох фігурантів, один з яких продавав фейкові меддовідки про "погане" здоров’я. Для підроблення документів він залучав знайомих лікарів.

Інша зловмисниця торгувала фальшивими висновками про інвалідність, які "штампувала" через особисті зв’язки в місцевих медустановах.

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Підозри

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

▪️ чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудок.