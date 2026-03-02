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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Шахрайську схему продажу "захисту" від мобілізації через ГО "Україна - це матір" викрито в Одесі. ФОТОрепортаж

В Одесі викрито злочинну групу, яка під виглядом громадської організації "Україна - це матір" та створеного при ній добровольчого формування продавала чоловікам "захист" від мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Генпрокурора Руслана Кравченка.

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Керівник ГО, двоє його заступників та ще двоє учасників у змові зі службовими особами ТЦК та СП Одеської області організували схему ухилення від мобілізації, домовившись, що щодо осіб із посвідченнями цієї організації не проводитимуться мобілізаційні заходи.

Які "послуги" надавались?

Схема передбачала систему "тарифів". За 1000 доларів США особа отримувала посвідчення члена ГО, але зобов’язувалась патрулювати місто разом із ТЦК. За 3000 доларів США надавався "VIP-пакет" без чергувань. Також у переліку послуг було "зняття з розшуку" через несанкціоновані зміни в інформаційних системах та "вирішення питань" у разі затримання.

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Схема передбачала платні "послуги" та щомісячну абонплату

Усіх учасників додавали до Telegram-каналу, де поширювали геолокації постів ТЦК та інструкції щодо дій під час перевірок облікових документів. Щомісячна "абонплата" становила 3000 грн. За відмову платити погрожували мобілізацією.

Слідство підтвердило реальний вплив схеми на посадовців ТЦК: під час спецоперації підставні особи з посвідченнями ГО "УЦМ" уникали мобілізації при перевірках. Крім того, зафіксовано отримання 40 тис. грн і 3 тис. доларів США за видачу таких посвідчень та подальший розподіл грошей між організаторами.

Щомісяця ділки заробляли до 30 млн грн. Лише в Одеському регіоні організація налічувала близько 300 учасників, а загалом по Україні - до 1500 осіб.

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Проведено 64 обшуки

Проведено 64 обшуки. Вилучено понад 1,6 млн грн у різній валюті, 6 одиниць вогнепальної зброї, 38 ручних гранатометів, 6 автомобілів, десятки посвідчень та печатки.

схема ухилення від мобілізації
схема ухилення від мобілізації
схема ухилення від мобілізації
схема ухилення від мобілізації
схема ухилення від мобілізації
схема ухилення від мобілізації
схема ухилення від мобілізації
схема ухилення від мобілізації
схема ухилення від мобілізації

Учасникам схеми повідомлено про підозру за ст. 114-1, 362, 369-2 КК України (перешкоджання діяльності ЗСУ, несанкціоновані дії з інформацією, зловживання впливом). Суд обрав запобіжний захід − тримання під вартою без права застави.

Окремо проведено обшуки в ТЦК та СП Одеської області. Перевіряємо причетність посадових осіб.

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Слідство триває.

Автор: 

Одеса (5848) Одеська область (4098) мобілізація (3438) Одеський район (644)
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Топ коментарі
+11
як це розуміти? "За 1000 доларів США особа отримувала посвідчення члена ГО, але зобов'язувалась патрулювати місто разом із ТЦК"

тобто я правильно зрозумів, що разом з тцкашніками була й тітушня? і фактично тітушня не має права затримувати громадян, і це є викраденням по факту?
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02.03.2026 10:46 Відповісти
+5
Повно відео, де подібні "активісти" у цивільному і у балаклавах, допомогають виконати план ТЦК. Але то ж "створені ШІ" чи постановочні відео, як у нас ******* розповідати...
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02.03.2026 11:47 Відповісти
+4
Один Борисов "наколядував" в рази більшу сумму в євро, тому це лише верхівка айсберга.
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02.03.2026 12:31 Відповісти
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одеса завжди була хитродупою! тамнайменьший рівень мобілізованих! а перший воєнком попався ще в 2023 році!
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02.03.2026 10:39 Відповісти
На все эти происки скрытых врагов у мудрого нарида есть один ответ"слава богу, что у нас сейчас не Порошенко"!!
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02.03.2026 11:36 Відповісти
Борисов досі не за гратами. І вже в 23-му встиг "наколядувати" на віллу в Марбельї.
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02.03.2026 11:36 Відповісти
як це розуміти? "За 1000 доларів США особа отримувала посвідчення члена ГО, але зобов'язувалась патрулювати місто разом із ТЦК"

тобто я правильно зрозумів, що разом з тцкашніками була й тітушня? і фактично тітушня не має права затримувати громадян, і це є викраденням по факту?
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02.03.2026 10:46 Відповісти
ТЦК не мають права затримувати громадян.
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02.03.2026 11:34 Відповісти
Повно відео, де подібні "активісти" у цивільному і у балаклавах, допомогають виконати план ТЦК. Але то ж "створені ШІ" чи постановочні відео, як у нас ******* розповідати...
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02.03.2026 11:47 Відповісти
БОльшая половина это ши и постановки
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02.03.2026 11:57 Відповісти
А можна приклад? Прямо тут і зараз.
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02.03.2026 12:28 Відповісти
Вот вам приклад: родич в Киеве за 4 года ни разу не увидел как не то что как бусифицируют, а просто выписывают повестку на улице.
И вам вопрос, как вы думаете какие бюджеты выделяются на дискредитацию тцк и мобилизации, в том числе и на московитских бобров пишущих на этом форуме, и сколько стоило бы снять ролик о бусификации или сделать ШИ
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02.03.2026 15:50 Відповісти
Приклад постановочного відео або відео, створеного ШІ.
Поки що бачу лише слова.
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02.03.2026 16:44 Відповісти
Да, давай номер, я скину тебе линки.
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02.03.2026 18:59 Відповісти
Балабол детектед, зрозуміло. Так само триндите, як і брехло Веніславський і все тцкашне керівництво.
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03.03.2026 08:20 Відповісти
А ты вообще в курсе что линки здесь запрещены? И какие проблемы дать номер телефона? Ты кацап? Или подкацапник скрывающийся от СБУ?
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03.03.2026 22:00 Відповісти
Це ти тут поводишся як кацап і провокатор. Повторюєш брехню за тцкунами та виродками типу Вениславського. Як для сбу-шного сексота ти слабенький, тому скоріш за все - аматор без мізків, жертва "марафону". Гуляй.
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04.03.2026 09:20 Відповісти
Не знаю кто такой Вениславский и марафан ваш никогда не видел. И что за брехню я повторяю ? Есть ответ?
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04.03.2026 10:54 Відповісти
Склероз, ти вже забув з чого почався діалог? Співчуваю.
Просто перечитай свій коментар вище: "БОльшая половина это ши и постановки".
Так ось це - брехня. Бувай, я все сказав.
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04.03.2026 11:09 Відповісти
Нет уж, товарищ анти-мобилизационный пропагандист/кацап//подкацапник , ты попросил примеры ШИ и постановок бусификации и я предложил выслать тебе лично, " Ярославу Кийко" линки. Так что не надо ляля.
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04.03.2026 15:45 Відповісти
Тобто підтверджуєш що ти балабол.
Якщо не можеш надати посилання на відео, то краще промовч.
Ось тобі "заборонений лінк" про бусифікаторів, насолоджуйся.
Чекаю тут від тебе такого самого про ШІ та постанови
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04.03.2026 15:50 Відповісти
Щось багато тих громадських організацій розвелося, для СВОЇХ, може пора трошки їх порозганяти
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02.03.2026 11:20 Відповісти
Скільки ж нечисті прикривається патріотичними назвами та гаслами!
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02.03.2026 11:24 Відповісти
ОП, ГП, ДБР, СБУ, БЕБ, НАЗК, МВС...
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02.03.2026 12:29 Відповісти
ГО мабуть і відкривають, щоб гроші грести.
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02.03.2026 11:34 Відповісти
І знов бандитське місто Одеса. Чомусь я зовсім не здивован
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02.03.2026 11:49 Відповісти
Сделайте уже нормальную лотерею по дате рождения и перестаньте страдать отсрочками и бусификацирй. Для обоих полов.
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02.03.2026 11:55 Відповісти
Яка схема,який розмах!Навіть якщо брать в середньому 1500Х2000USD виходить 3 ляма.Мало того,ухилянти допомагали ловить ухилянтів і ще платили за це. Тільки ледачий на лохах не заробляє.
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02.03.2026 12:27 Відповісти
Один Борисов "наколядував" в рази більшу сумму в євро, тому це лише верхівка айсберга.
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02.03.2026 12:31 Відповісти
я за цих шлейперів чув ще в 2023 році, вони тоді з поліцаями та ТЦК, ловили і трусили грошенята з тих кого ловили. це банда і потребуе розстрілу всі хто там задіянний.
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02.03.2026 13:47 Відповісти
А хто змушував тцк патрулювати місто разом з незрозумілими особами з недержавної організації? "В розслідуванні головне не вийти на самого себе"
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03.03.2026 11:24 Відповісти
 
 