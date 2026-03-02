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Новости Фото Уклонение от мобилизации
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Мошенническая схема продажи "защиты" от мобилизации через ОО "Украина — это мать" разоблачена в Одессе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одессе разоблачена преступная группа, которая под видом общественной организации "Украина — это мать" и созданного при ней добровольческого формирования продавала мужчинам "защиту" от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генпрокурора Руслана Кравченко.

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Руководитель ОО, двое его заместителей и еще двое участников в сговоре с должностными лицами ТЦК и СП Одесской области организовали схему уклонения от мобилизации, договорившись, что в отношении лиц с удостоверениями этой организации не будут проводиться мобилизационные меры.

Какие "услуги" предоставлялись?

Схема предусматривала систему "тарифов". За 1000 долларов США лицо получало удостоверение члена ОО, но обязывалось патрулировать город вместе с ТЦК. За 3000 долларов США предоставлялся "VIP-пакет" без дежурств. Также в перечне услуг было "снятие с розыска" из-за несанкционированных изменений в информационных системах и "решение вопросов" в случае задержания.

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Схема предусматривала платные "услуги" и ежемесячную абонплату

Всех участников добавляли в Telegram-канал, где распространяли геолокации постов ТЦК и инструкции по действиям во время проверок учетных документов. Ежемесячная "абонплата" составляла 3000 грн. За отказ платить угрожали мобилизацией.

Следствие подтвердило реальное влияние схемы на должностных лиц ТЦК: во время спецоперации подставные лица с удостоверениями ОО "УЦМ" избегали мобилизации при проверках. Кроме того, зафиксировано получение 40 тыс. грн и 3 тыс. долларов США за выдачу таких удостоверений и дальнейшее распределение денег между организаторами.

Ежемесячно дельцы зарабатывали до 30 млн грн. Только в Одесском регионе организация насчитывала около 300 участников, а в целом по Украине - до 1500 человек.

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Проведено 64 обыска

Проведено 64 обыска. Изъято более 1,6 млн грн в различной валюте, 6 единиц огнестрельного оружия, 38 ручных гранатометов, 6 автомобилей, десятки удостоверений и печатей.

схема уклонения от мобилизации
схема уклонения от мобилизации
схема уклонения от мобилизации
схема уклонения от мобилизации
схема уклонения от мобилизации
схема уклонения от мобилизации
схема уклонения от мобилизации
схема уклонения от мобилизации
схема уклонения от мобилизации

Участникам схемы сообщено о подозрении по ст. 114-1, 362, 369-2 УК Украины (препятствование деятельности ВСУ, несанкционированные действия с информацией, злоупотребление влиянием). Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права залога.

Отдельно проведены обыски в ТЦК и СП Одесской области. Проверяем причастность должностных лиц.

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Следствие продолжается.

Автор: 

Одесса (8137) Одесская область (4358) мобилизация (3089) Одесский район (622)
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Топ комментарии
+11
як це розуміти? "За 1000 доларів США особа отримувала посвідчення члена ГО, але зобов'язувалась патрулювати місто разом із ТЦК"

тобто я правильно зрозумів, що разом з тцкашніками була й тітушня? і фактично тітушня не має права затримувати громадян, і це є викраденням по факту?
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02.03.2026 10:46 Ответить
+5
Повно відео, де подібні "активісти" у цивільному і у балаклавах, допомогають виконати план ТЦК. Але то ж "створені ШІ" чи постановочні відео, як у нас ******* розповідати...
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02.03.2026 11:47 Ответить
+4
Один Борисов "наколядував" в рази більшу сумму в євро, тому це лише верхівка айсберга.
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02.03.2026 12:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
одеса завжди була хитродупою! тамнайменьший рівень мобілізованих! а перший воєнком попався ще в 2023 році!
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02.03.2026 10:39 Ответить
На все эти происки скрытых врагов у мудрого нарида есть один ответ"слава богу, что у нас сейчас не Порошенко"!!
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02.03.2026 11:36 Ответить
Борисов досі не за гратами. І вже в 23-му встиг "наколядувати" на віллу в Марбельї.
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02.03.2026 11:36 Ответить
як це розуміти? "За 1000 доларів США особа отримувала посвідчення члена ГО, але зобов'язувалась патрулювати місто разом із ТЦК"

тобто я правильно зрозумів, що разом з тцкашніками була й тітушня? і фактично тітушня не має права затримувати громадян, і це є викраденням по факту?
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02.03.2026 10:46 Ответить
ТЦК не мають права затримувати громадян.
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02.03.2026 11:34 Ответить
Повно відео, де подібні "активісти" у цивільному і у балаклавах, допомогають виконати план ТЦК. Але то ж "створені ШІ" чи постановочні відео, як у нас ******* розповідати...
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02.03.2026 11:47 Ответить
БОльшая половина это ши и постановки
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02.03.2026 11:57 Ответить
А можна приклад? Прямо тут і зараз.
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02.03.2026 12:28 Ответить
Вот вам приклад: родич в Киеве за 4 года ни разу не увидел как не то что как бусифицируют, а просто выписывают повестку на улице.
И вам вопрос, как вы думаете какие бюджеты выделяются на дискредитацию тцк и мобилизации, в том числе и на московитских бобров пишущих на этом форуме, и сколько стоило бы снять ролик о бусификации или сделать ШИ
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02.03.2026 15:50 Ответить
Приклад постановочного відео або відео, створеного ШІ.
Поки що бачу лише слова.
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02.03.2026 16:44 Ответить
Да, давай номер, я скину тебе линки.
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02.03.2026 18:59 Ответить
Балабол детектед, зрозуміло. Так само триндите, як і брехло Веніславський і все тцкашне керівництво.
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03.03.2026 08:20 Ответить
А ты вообще в курсе что линки здесь запрещены? И какие проблемы дать номер телефона? Ты кацап? Или подкацапник скрывающийся от СБУ?
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03.03.2026 22:00 Ответить
Це ти тут поводишся як кацап і провокатор. Повторюєш брехню за тцкунами та виродками типу Вениславського. Як для сбу-шного сексота ти слабенький, тому скоріш за все - аматор без мізків, жертва "марафону". Гуляй.
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04.03.2026 09:20 Ответить
Не знаю кто такой Вениславский и марафан ваш никогда не видел. И что за брехню я повторяю ? Есть ответ?
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04.03.2026 10:54 Ответить
Склероз, ти вже забув з чого почався діалог? Співчуваю.
Просто перечитай свій коментар вище: "БОльшая половина это ши и постановки".
Так ось це - брехня. Бувай, я все сказав.
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04.03.2026 11:09 Ответить
Нет уж, товарищ анти-мобилизационный пропагандист/кацап//подкацапник , ты попросил примеры ШИ и постановок бусификации и я предложил выслать тебе лично, " Ярославу Кийко" линки. Так что не надо ляля.
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04.03.2026 15:45 Ответить
Тобто підтверджуєш що ти балабол.
Якщо не можеш надати посилання на відео, то краще промовч.
Ось тобі "заборонений лінк" про бусифікаторів, насолоджуйся.
Чекаю тут від тебе такого самого про ШІ та постанови
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04.03.2026 15:50 Ответить
Щось багато тих громадських організацій розвелося, для СВОЇХ, може пора трошки їх порозганяти
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02.03.2026 11:20 Ответить
Скільки ж нечисті прикривається патріотичними назвами та гаслами!
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02.03.2026 11:24 Ответить
ОП, ГП, ДБР, СБУ, БЕБ, НАЗК, МВС...
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02.03.2026 12:29 Ответить
ГО мабуть і відкривають, щоб гроші грести.
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02.03.2026 11:34 Ответить
І знов бандитське місто Одеса. Чомусь я зовсім не здивован
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02.03.2026 11:49 Ответить
Сделайте уже нормальную лотерею по дате рождения и перестаньте страдать отсрочками и бусификацирй. Для обоих полов.
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02.03.2026 11:55 Ответить
Яка схема,який розмах!Навіть якщо брать в середньому 1500Х2000USD виходить 3 ляма.Мало того,ухилянти допомагали ловить ухилянтів і ще платили за це. Тільки ледачий на лохах не заробляє.
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02.03.2026 12:27 Ответить
Один Борисов "наколядував" в рази більшу сумму в євро, тому це лише верхівка айсберга.
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02.03.2026 12:31 Ответить
я за цих шлейперів чув ще в 2023 році, вони тоді з поліцаями та ТЦК, ловили і трусили грошенята з тих кого ловили. це банда і потребуе розстрілу всі хто там задіянний.
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02.03.2026 13:47 Ответить
А хто змушував тцк патрулювати місто разом з незрозумілими особами з недержавної організації? "В розслідуванні головне не вийти на самого себе"
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03.03.2026 11:24 Ответить
 
 