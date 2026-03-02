Мошенническая схема продажи "защиты" от мобилизации через ОО "Украина — это мать" разоблачена в Одессе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одессе разоблачена преступная группа, которая под видом общественной организации "Украина — это мать" и созданного при ней добровольческого формирования продавала мужчинам "защиту" от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генпрокурора Руслана Кравченко.

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Руководитель ОО, двое его заместителей и еще двое участников в сговоре с должностными лицами ТЦК и СП Одесской области организовали схему уклонения от мобилизации, договорившись, что в отношении лиц с удостоверениями этой организации не будут проводиться мобилизационные меры.

Какие "услуги" предоставлялись?

Схема предусматривала систему "тарифов". За 1000 долларов США лицо получало удостоверение члена ОО, но обязывалось патрулировать город вместе с ТЦК. За 3000 долларов США предоставлялся "VIP-пакет" без дежурств. Также в перечне услуг было "снятие с розыска" из-за несанкционированных изменений в информационных системах и "решение вопросов" в случае задержания.

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Схема предусматривала платные "услуги" и ежемесячную абонплату

Всех участников добавляли в Telegram-канал, где распространяли геолокации постов ТЦК и инструкции по действиям во время проверок учетных документов. Ежемесячная "абонплата" составляла 3000 грн. За отказ платить угрожали мобилизацией.

Следствие подтвердило реальное влияние схемы на должностных лиц ТЦК: во время спецоперации подставные лица с удостоверениями ОО "УЦМ" избегали мобилизации при проверках. Кроме того, зафиксировано получение 40 тыс. грн и 3 тыс. долларов США за выдачу таких удостоверений и дальнейшее распределение денег между организаторами.

Ежемесячно дельцы зарабатывали до 30 млн грн. Только в Одесском регионе организация насчитывала около 300 участников, а в целом по Украине - до 1500 человек.

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Проведено 64 обыска

Проведено 64 обыска. Изъято более 1,6 млн грн в различной валюте, 6 единиц огнестрельного оружия, 38 ручных гранатометов, 6 автомобилей, десятки удостоверений и печатей.



















Участникам схемы сообщено о подозрении по ст. 114-1, 362, 369-2 УК Украины (препятствование деятельности ВСУ, несанкционированные действия с информацией, злоупотребление влиянием). Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права залога.

Отдельно проведены обыски в ТЦК и СП Одесской области. Проверяем причастность должностных лиц.

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Следствие продолжается.