Правоохранитель продавал "бронь" от мобилизации за $13 тыс.: дело передано в суд
Сотрудники ГБР по материалам СБУ завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя, который за деньги предлагал "решить вопрос" трудоустройства с последующим освобождением от мобилизации.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Обвинительный акт направлен в суд.
Детали дела
- Правоохранитель пообещал одному из граждан устроить его в подразделение ГСЧС на должность с бронью от мобилизации.
- За "помощь" он запросил 13 тыс. долларов США. Передача денег состоялась двумя частями – сначала 5 тыс. долларов США, затем 8 тыс. долларов США.
- После получения второй части средств чиновника задержали правоохранители.
- Во время санкционированного обыска по месту его жительства было обнаружено и изъято 30 боевых патронов калибра 5,45×39 мм, которые мужчина незаконно хранил без соответствующего разрешения.
Фигуранту инкриминируется:
- ч. 2 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, совершенное повторно;
- ч. 1 ст. 263 УК Украины — незаконное приобретение и хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Фигурант уже уволен с должности. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
