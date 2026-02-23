Правоохоронець продавав "бронь" від мобілізації за $13 тис.: справу передано до суду

Працівники ДБР за матеріалами СБУ завершили досудове розслідування щодо правоохоронця, який за гроші пропонував "вирішити питання" працевлаштування з подальшим бронюванням від мобілізації.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Деталі справи

  •  Правоохоронець пообіцяв одному з громадян влаштувати його до підрозділу ДСНС на посаду з бронюванням від мобілізації.
  • За "допомогу" він забажав 13 тис. доларів США. Передача грошей відбулася двома частинами – спочатку 5 тис. доларів США, потім 8 тис. доларів США.
  • Після отримання другої частини коштів посадовця затримали правоохоронці.
  • Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання було виявлено та вилучено 30 бойових патронів калібру 5,45×39 мм, які чоловік незаконно зберігав без відповідного дозволу.

 Фігуранту інкриміновано:

- ч. 2 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовою особою, вчинене повторно;
- ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Фігурант вже звільнений з посади. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Патрони знайшли! А сам "карабінчик" прикопав десь....
показати весь коментар
23.02.2026 15:28 Відповісти
СБУ надає бронь петрову-іванову, тільки за вилизування Жо.. Зе...!
показати весь коментар
23.02.2026 15:33 Відповісти
 
 