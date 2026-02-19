За $12-18 тис. пропонували підроблені документи або допомагали втекти за кордон: ліквідовано нові "ухилянтські схеми", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зо суми від 12 до 18 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Харківська область

Так, на Харківщині "на гарячому" затримали 57-річного ділка, який торгував фіктивними висновками військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я. Він обіцяв своїм клієнтам вплинути на знайомих членів ВЛК для оформлення підробки з подальшим зняттям з військового обліку.

Львівська область

На Львівщині викрито лікаря місцевого центру швидкої допомоги, який продавав ухилянтам фальшиві довідки про інвалідність. Для реалізації оборудки медпрацівник залучав знайомих членів з експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

Також у Львові затримано двох мешканців регіону, які за гроші намагалися організувати канал нелегального вивозу ухилянтів до Євросоюзу в багажному відсіку вантажівки.

Хмельницька область

На Хмельниччині підозру отримали двоє фігурантів, які організували "трансфер" ухилянтів до західного кордону. До "пакета послуг" також входив інструктаж щодо шляху втечі до сусідньої країни, дистанційний супровід під час пішого перетину лісових масивів та за потреби забезпечували човнами, драбинами або іншими засобами для незаконно перетину кордону.

Підозри

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.