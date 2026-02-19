За $12-18 тис. пропонували підроблені документи або допомагали втекти за кордон: ліквідовано нові "ухилянтські схеми", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.

Як зазначається, зо суми від 12 до 18 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Харківська область

Так, на Харківщині "на гарячому" затримали 57-річного ділка, який торгував фіктивними висновками військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я. Він обіцяв своїм клієнтам вплинути на знайомих членів ВЛК для оформлення підробки з подальшим зняттям з військового обліку.

Львівська область

На Львівщині викрито лікаря місцевого центру швидкої допомоги, який продавав ухилянтам фальшиві довідки про інвалідність. Для реалізації оборудки медпрацівник залучав знайомих членів з експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

Також у Львові затримано двох мешканців регіону, які за гроші намагалися організувати канал нелегального вивозу ухилянтів до Євросоюзу в багажному відсіку вантажівки.

Хмельницька область

На Хмельниччині підозру отримали двоє фігурантів, які організували "трансфер" ухилянтів до західного кордону. До "пакета послуг" також входив інструктаж щодо шляху втечі до сусідньої країни, дистанційний супровід під час пішого перетину лісових масивів та за потреби забезпечували човнами, драбинами або іншими засобами для незаконно перетину кордону.

Підозри

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Топ коментарі
+7
ВСІ хто крав і втекли - це НЕ ухилянти. А людина яка продала все майно щоб ЖИТИ - ухилянт
19.02.2026 16:37 Відповісти
+4
Які погані ухилянти! Хочуть утікати з цієї країни мрій!
19.02.2026 16:34 Відповісти
+1
Шакали сцикопіхотні, ще й находять собі виправдання
19.02.2026 16:43 Відповісти
Вони не майно продали,вони рідну землю продали і зрадили!
20.02.2026 00:27 Відповісти
Зараз тут з'явиться дєсант "защітніков спасітєлєй жізнєй (за вєсьма скромную плату)".
19.02.2026 16:40 Відповісти
19.02.2026 16:40 Відповісти
Буратіна викликав ВО голови СБУ , в день коли закривали Галущенка в суді, й наказв - ДАВАЙ РЕЗУЛЬТАТИ , Єрмак підказав мені , кого можна валити...
19.02.2026 16:44 Відповісти
Шакали сцикопіхотні, ще й находять собі виправдання
19.02.2026 16:43 Відповісти
Ти вже записався армію Німеччини? Чи може ти під впн але в ЗСУ?
19.02.2026 17:10 Відповісти
тикати будеш своїй матері пальцем під хвіст. Я своє відвоював, три медалі і орден. А от ти так повоюй сцикопіхотний.
19.02.2026 17:41 Відповісти
Не придатний до бд. Про матір жартують коли варіантів нема.
19.02.2026 17:51 Відповісти
Мені жартів вистачить для таких як ти бмдлячих недоумків.
19.02.2026 18:08 Відповісти
Поки що бидлом показуєш тут ти себе.
19.02.2026 18:12 Відповісти
та ні, бидлятинв ти
19.02.2026 18:15 Відповісти
Ну, ну.
19.02.2026 18:26 Відповісти
дорого стоит свобода в Украине.
чтобы 18000 американских отложить и потратить средний канадец должен 1-1,5 года работать.
19.02.2026 18:07 Відповісти
Голова Нацполіції Іван Вигівський відвідав прифронтові громади Дніпропетровщини та провів нараду з командуванням 1-го корпусу НГУ «Азов». Полковник Денис «Редис» Прокопенко доповів про ліквідацію понад 4 тисяч окупантів, 20 одиниць бронетехніки, 55 артсистем та 7 засобів ППО з початку року. Від початку року область зазнала понад 2300 атак, 80% з яких - дронами. Загинули 55 цивільних. Найбільше потерпають Синельниківський та Нікопольський райони. Поліція «Білий Янгол» евакуювала понад 4,5 тисячі людей, з них 1300 дітей. Вигівський подякував усім, хто щодня працює задля безпеки на фронті та в прифронтових громадах. Детальніше: https://www.facebook.com/share/v/1DZZCgtLHi/
19.02.2026 20:47 Відповісти
 
 