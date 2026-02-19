За $12-18 тыс. предлагали поддельные документы или помогали бежать за границу: ликвидированы новые "уклонистские схемы", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция раскрыли четыре новые схемы уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций в разных регионах Украины.

Как отмечается, за сумму от 12 до 18 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Харьковская область

Так, в Харьковской области "на горячем" задержали 57-летнего дельца, который торговал фиктивными заключениями военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья. Он обещал своим клиентам повлиять на знакомых членов ВВК для оформления подделки с последующим снятием с воинского учета.

Львовская область

Во Львовской области разоблачен врач местного центра скорой помощи, который продавал уклонистам фальшивые справки об инвалидности. Для реализации сделки медработник привлекал знакомых членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования человека (бывшая МСЭК).

Также во Львове задержаны два жителя региона, которые за деньги пытались организовать канал нелегального вывоза уклонистов в Евросоюз в багажном отсеке грузовика.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области подозрение получили двое фигурантов, которые организовали "трансфер" уклонистов к западной границе. В "пакет услуг" также входил инструктаж по пути побега в соседнюю страну, дистанционное сопровождение во время пешего пересечения лесных массивов и при необходимости обеспечивали лодками, лестницами или другими средствами для незаконного пересечения границы.

Подозрения

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
  • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Топ комментарии
+7
ВСІ хто крав і втекли - це НЕ ухилянти. А людина яка продала все майно щоб ЖИТИ - ухилянт
19.02.2026 16:37 Ответить
+4
Які погані ухилянти! Хочуть утікати з цієї країни мрій!
19.02.2026 16:34 Ответить
+1
Шакали сцикопіхотні, ще й находять собі виправдання
19.02.2026 16:43 Ответить
Які погані ухилянти! Хочуть утікати з цієї країни мрій!
19.02.2026 16:34 Ответить
ВСІ хто крав і втекли - це НЕ ухилянти. А людина яка продала все майно щоб ЖИТИ - ухилянт
19.02.2026 16:37 Ответить
Вони не майно продали,вони рідну землю продали і зрадили!
20.02.2026 00:27 Ответить
Зараз тут з'явиться дєсант "защітніков спасітєлєй жізнєй (за вєсьма скромную плату)".
19.02.2026 16:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=w8kzx-r_j20

😎СБУ БЕЗ ГОЛОВИ та "Є-БАЛИ" ФЕДОРОВА🧨Перезавантаження силовиків🪖Коли ФРОНТ ВІДЧУЄ РЕЗУЛЬТАТИ?
про Малюк заліг на дно? Та кадрові ігри - ТЕТЯНА НІКОЛАЄНКО - ГРОМАДСЬКА АНТИКОРУПЦІЙНА РАДА при МО ім Федорова
19.02.2026 16:40 Ответить
Буратіна викликав ВО голови СБУ , в день коли закривали Галущенка в суді, й наказв - ДАВАЙ РЕЗУЛЬТАТИ , Єрмак підказав мені , кого можна валити...
19.02.2026 16:44 Ответить
Шакали сцикопіхотні, ще й находять собі виправдання
19.02.2026 16:43 Ответить
Ти вже записався армію Німеччини? Чи може ти під впн але в ЗСУ?
19.02.2026 17:10 Ответить
тикати будеш своїй матері пальцем під хвіст. Я своє відвоював, три медалі і орден. А от ти так повоюй сцикопіхотний.
19.02.2026 17:41 Ответить
Не придатний до бд. Про матір жартують коли варіантів нема.
19.02.2026 17:51 Ответить
Мені жартів вистачить для таких як ти бмдлячих недоумків.
19.02.2026 18:08 Ответить
Поки що бидлом показуєш тут ти себе.
19.02.2026 18:12 Ответить
та ні, бидлятинв ти
19.02.2026 18:15 Ответить
Ну, ну.
19.02.2026 18:26 Ответить
дорого стоит свобода в Украине.
чтобы 18000 американских отложить и потратить средний канадец должен 1-1,5 года работать.
19.02.2026 18:07 Ответить
Голова Нацполіції Іван Вигівський відвідав прифронтові громади Дніпропетровщини та провів нараду з командуванням 1-го корпусу НГУ «Азов». Полковник Денис «Редис» Прокопенко доповів про ліквідацію понад 4 тисяч окупантів, 20 одиниць бронетехніки, 55 артсистем та 7 засобів ППО з початку року. Від початку року область зазнала понад 2300 атак, 80% з яких - дронами. Загинули 55 цивільних. Найбільше потерпають Синельниківський та Нікопольський райони. Поліція «Білий Янгол» евакуювала понад 4,5 тисячі людей, з них 1300 дітей. Вигівський подякував усім, хто щодня працює задля безпеки на фронті та в прифронтових громадах. Детальніше: https://www.facebook.com/share/v/1DZZCgtLHi/
19.02.2026 20:47
 
 