За $12-18 тыс. предлагали поддельные документы или помогали бежать за границу: ликвидированы новые "уклонистские схемы", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция раскрыли четыре новые схемы уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций в разных регионах Украины.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за сумму от 12 до 18 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Харьковская область

Так, в Харьковской области "на горячем" задержали 57-летнего дельца, который торговал фиктивными заключениями военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья. Он обещал своим клиентам повлиять на знакомых членов ВВК для оформления подделки с последующим снятием с воинского учета.

Львовская область

Во Львовской области разоблачен врач местного центра скорой помощи, который продавал уклонистам фальшивые справки об инвалидности. Для реализации сделки медработник привлекал знакомых членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования человека (бывшая МСЭК).

Также во Львове задержаны два жителя региона, которые за деньги пытались организовать канал нелегального вывоза уклонистов в Евросоюз в багажном отсеке грузовика.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области подозрение получили двое фигурантов, которые организовали "трансфер" уклонистов к западной границе. В "пакет услуг" также входил инструктаж по пути побега в соседнюю страну, дистанционное сопровождение во время пешего пересечения лесных массивов и при необходимости обеспечивали лодками, лестницами или другими средствами для незаконного пересечения границы.

Подозрения

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.