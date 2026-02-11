РУС
Новости Уклонение от мобилизации
2 351 7

Заработал 2,6 млн на уклонистах: СБУ разоблачила высокопоставленного чиновника Главного госпиталя ВСУ

В Главном госпитале ВСУ раскрыли схему уклонения от мобилизации

Задержан высокопоставленный чиновник центра организации охраны и обороны объектов Главного военного клинического госпиталя ВСУ, который организовал схему уклонения от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, мужчина оформлял в свое подразделение знакомых, которые в дальнейшем не появлялись в госучреждении и не брались за выполнение служебных задач.

Среди его "клиентов" был гражданин призывного возраста, уклонявшийся от мобилизации. После зачисления в оборонное ведомство эти лица фиктивно оформлялись на военную службу.

В то же время зарплатные карточки "рабочих" находились у фигуранта, который снимал оттуда деньги.

Задокументировано, как с мая 2022 года чиновник таким образом "заработал" 2,6 млн грн.

Во время обысков у задержанного обнаружены деньги и документация с доказательствами махинации.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Другие подозрения

Также о подозрении сообщили двум его "клиентам". Их действия квалифицированы как уклонение от военной службы путем нанесения себе увечий или иным способом, совершенное в условиях военного положения. За это им грозит до 10 лет лишения свободы.

Автор: 

СБУ (20900) уклонисты (1233)
Сортировать:
"...із травня 2022 року посадовець у такий спосіб "заробив" 2,6 млн грн".
Було б смішно, якби не було так сумно. 2,6 млн? Грн? Ви серйозно?
показать весь комментарий
11.02.2026 09:25 Ответить
Забембекали ви тими ''ухилянтами''! Там що ніхто незнає яка процедура надання особі статус ''ухилянт''?
показать весь комментарий
11.02.2026 09:59 Ответить
Мобілізація в Україні - це повний провал та робота на ворога! Це з Космосу видно. Чому це не видно з Києва? Хто взагалі за це відповідає? МО, ГШ? Останнім часом взагалі якийсь садизм попер...
показать весь комментарий
11.02.2026 10:00 Ответить
Краще скажіть, де і хто при Голобородько не краде?
показать весь комментарий
11.02.2026 10:02 Ответить
Навіть якщо ти крадеш копійки все одно треба відстьогувати зелену частку а то прийде СБУ.
показать весь комментарий
11.02.2026 10:12 Ответить
А скільки заробив міндич на не ухилянтах а на мутних схемах?
показать весь комментарий
11.02.2026 11:06 Ответить
І що йому буде тепер?
показать весь комментарий
11.02.2026 11:44 Ответить
 
 