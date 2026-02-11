Заработал 2,6 млн на уклонистах: СБУ разоблачила высокопоставленного чиновника Главного госпиталя ВСУ
Задержан высокопоставленный чиновник центра организации охраны и обороны объектов Главного военного клинического госпиталя ВСУ, который организовал схему уклонения от мобилизации.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, мужчина оформлял в свое подразделение знакомых, которые в дальнейшем не появлялись в госучреждении и не брались за выполнение служебных задач.
Среди его "клиентов" был гражданин призывного возраста, уклонявшийся от мобилизации. После зачисления в оборонное ведомство эти лица фиктивно оформлялись на военную службу.
В то же время зарплатные карточки "рабочих" находились у фигуранта, который снимал оттуда деньги.
Задокументировано, как с мая 2022 года чиновник таким образом "заработал" 2,6 млн грн.
Во время обысков у задержанного обнаружены деньги и документация с доказательствами махинации.
В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).
Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Другие подозрения
Также о подозрении сообщили двум его "клиентам". Их действия квалифицированы как уклонение от военной службы путем нанесения себе увечий или иным способом, совершенное в условиях военного положения. За это им грозит до 10 лет лишения свободы.
Було б смішно, якби не було так сумно. 2,6 млн? Грн? Ви серйозно?