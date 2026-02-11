Заработал 2,6 млн на уклонистах: СБУ разоблачила высокопоставленного чиновника Главного госпиталя ВСУ

Задержан высокопоставленный чиновник центра организации охраны и обороны объектов Главного военного клинического госпиталя ВСУ, который организовал схему уклонения от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, мужчина оформлял в свое подразделение знакомых, которые в дальнейшем не появлялись в госучреждении и не брались за выполнение служебных задач.

Среди его "клиентов" был гражданин призывного возраста, уклонявшийся от мобилизации. После зачисления в оборонное ведомство эти лица фиктивно оформлялись на военную службу.

В то же время зарплатные карточки "рабочих" находились у фигуранта, который снимал оттуда деньги.

Задокументировано, как с мая 2022 года чиновник таким образом "заработал" 2,6 млн грн.

Во время обысков у задержанного обнаружены деньги и документация с доказательствами махинации.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Другие подозрения

Также о подозрении сообщили двум его "клиентам". Их действия квалифицированы как уклонение от военной службы путем нанесения себе увечий или иным способом, совершенное в условиях военного положения. За это им грозит до 10 лет лишения свободы.

