$5000 за "болезнь": в Киеве разоблачили врачей НАМН Украины, которые помогали избегать призыва

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении трем врачам профильных институтов кардиологии и пульмонологии НАМН Украины. По данным следствия, они получали по 5 тысяч долларов за фиктивные медицинские заключения, которые позволяли военнообязанным избегать мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали дела

Их подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 5000$ от военнообязанных пациентов.

За эту сумму врачи подтверждали пребывание таких пациентов на стационарном лечении, составляли медицинские документы о длительном лечении вымышленных болезней и учили пациентов, как симулировать болезнь перед другими врачами, которые в дальнейшем будут проводить осмотры пациентов.

Понимали, что выводы являются авторитетными для непрофильных медучреждений

При этом подозреваемые понимали, что выводы и обследования их медицинских учреждений имеют весомое значение и являются авторитетными для других непрофильных медицинских учреждений и организаций, поэтому помогут пациентам избежать военной службы по состоянию здоровья.

Трем врачам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 354 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

