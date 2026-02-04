1 682 13

$5000 за "болезнь": в Киеве разоблачили врачей НАМН Украины, которые помогали избегать призыва

прокуратура

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении трем врачам профильных институтов кардиологии и пульмонологии НАМН Украины. По данным следствия, они получали по 5 тысяч долларов за фиктивные медицинские заключения, которые позволяли военнообязанным избегать мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении трем врачам профильных институтов по вопросам кардиологии и пульмонологии Национальной академии медицинских наук Украины.

Детали дела

Их подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 5000$ от военнообязанных пациентов.

За эту сумму врачи подтверждали пребывание таких пациентов на стационарном лечении, составляли медицинские документы о длительном лечении вымышленных болезней и учили пациентов, как симулировать болезнь перед другими врачами, которые в дальнейшем будут проводить осмотры пациентов.

Понимали, что выводы являются авторитетными для непрофильных медучреждений

При этом подозреваемые понимали, что выводы и обследования их медицинских учреждений имеют весомое значение и являются авторитетными для других непрофильных медицинских учреждений и организаций, поэтому помогут пациентам избежать военной службы по состоянию здоровья.

Трем врачам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 354 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

Топ комментарии
Все жду, когда разоблачат группу, отмазавшую феномена-генералиуса не только от мобилизации, но и от срочной службы. Знаю, шо не судьба.
04.02.2026 14:40 Ответить
А коли реально хворих визнають придатними це не є ''фіктивна медична довідка''? Якісь подвійні стандарти..
04.02.2026 14:55 Ответить
Карать треба і тих хто бере, і тих хто дає.Ті хто вирішує питання в незаконний спосіб за хабарі-такі самі корупціонери.
04.02.2026 15:03 Ответить
Ось цікаво, а якби до стінки поставили твою дитину, і сказали або її розстріляють, або ти платиш 5000$. То ти теж був би корупціонером, і тебе також потрібно притягувати до відповідальності? Чи був би принциповим, та не платив би?
04.02.2026 16:26 Ответить
Це шантаж називається.Ти сплутав корупцію з кіднепінгом,дітей з ухилянтами,і горох з капустою.Всі кричать про корупцію,але якщо можна порішать,то О'К.Не виправдовуй хабарників.
04.02.2026 16:51 Ответить
Це якраз ти підміняєш поняття. Хто давав гроші лікарям таким чином намагались просто вберети собі життя, а не отримати якусь фінансову вигоду (без якої можно прожити). Відчуваєш різницю?
Чи корупція це? Так, але вимушена, бо велика загроза власному життю.
Але оскільки побачив використання відразу "ухилянт" і власне перекручування питання, то зрозумів що відповіді на питання так і не почую. Тож продовжуй далі дивитися дебіломарафон, або місцевих "редакторів новин", які усіх підряд відразу клеймлять без жодного рішення суду.

Бідні бо дурні, а дурні бо бідні. Замкнене коло для більшості.
04.02.2026 17:13 Ответить
Ах он воно що?Адвокат сцикунів і корупції.А ті хто захищає сраки лікарів-хабарників і ухилянтів-корупціонерів на фронті виходить життя зберегти не хотіли і взагалі лохи.Мені пох на корупціонерів і ухилянтів.Одні будуть сидіть,інші підуть до війська.Уже геть світ перевернувся,мораль впала нижче 0.Можна робить все,аби тільки відсидітися за спинами інших.
04.02.2026 18:06 Ответить
Ну раз ти сидиш прямо зараз в цьому самому Інтернеті, то рівно такий самий як ті, на кого щойно вплеснув жовчу. Взагалі нічим не відрізняєшся, так само уникаєш армії, і так само відсиджуєшся.
Ну хіба що пенсіонер-інвалід, тоді взагалі все стане на свої місця.
04.02.2026 18:42 Ответить
Не квакай адвокат сцикунів про що не тямиш.Я і на війні сидів в інтернеті у вільний час, через Старлінк з Польщі.Це тільки такі лохи як ти думають що на війні роками сидять у ямі і стріляють з автомата.Я ветеран війни,а ти диванний клоун.Армії не уникав.Був двічі мобілізований,у 15 і 22,57 і 115,ходив по по повістці,а не ждав що зловлять як сцикуна,поки такі гниди як ти ховались під спідницею.Зараз вже не воюю,маю таке право.
04.02.2026 20:30 Ответить
 
 