$5000 за "болезнь": в Киеве разоблачили врачей НАМН Украины, которые помогали избегать призыва
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении трем врачам профильных институтов кардиологии и пульмонологии НАМН Украины. По данным следствия, они получали по 5 тысяч долларов за фиктивные медицинские заключения, которые позволяли военнообязанным избегать мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении трем врачам профильных институтов по вопросам кардиологии и пульмонологии Национальной академии медицинских наук Украины.
Детали дела
Их подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 5000$ от военнообязанных пациентов.
За эту сумму врачи подтверждали пребывание таких пациентов на стационарном лечении, составляли медицинские документы о длительном лечении вымышленных болезней и учили пациентов, как симулировать болезнь перед другими врачами, которые в дальнейшем будут проводить осмотры пациентов.
Понимали, что выводы являются авторитетными для непрофильных медучреждений
При этом подозреваемые понимали, что выводы и обследования их медицинских учреждений имеют весомое значение и являются авторитетными для других непрофильных медицинских учреждений и организаций, поэтому помогут пациентам избежать военной службы по состоянию здоровья.
Трем врачам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 354 УК Украины (получение неправомерной выгоды).
Чи корупція це? Так, але вимушена, бо велика загроза власному життю.
Але оскільки побачив використання відразу "ухилянт" і власне перекручування питання, то зрозумів що відповіді на питання так і не почую. Тож продовжуй далі дивитися дебіломарафон, або місцевих "редакторів новин", які усіх підряд відразу клеймлять без жодного рішення суду.
Бідні бо дурні, а дурні бо бідні. Замкнене коло для більшості.
Ну хіба що пенсіонер-інвалід, тоді взагалі все стане на свої місця.