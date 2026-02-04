$5000 за "хворобу": у Києві викрили лікарів НАМН України, які допомагали уникати призову

У Києві правоохоронці повідомили про підозру трьом лікарям профільних інститутів кардіології та пульмонології НАМН України. За даними слідства, вони отримували по 5 тисяч доларів за фіктивні медичні висновки, які дозволяли військовозобов’язаним уникати мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі справи

Їх підозрюють в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 5000$ від військовозобов’язаних пацієнтів.

За цю суму лікарі підтверджували перебування таких пацієнтів на стаціонарному лікуванні, складали медичні документи про тривале лікування вигаданих хвороб та вчили пацієнтів як симулювати хворобу перед іншими лікарями, які надалі проводитимуть огляди пацієнтів.

Розуміли, що висновки є авторитетними для непрофільних медзакладів

При цьому підозрювані розуміли, що висновки та обстеження їх медичних закладів мають вагоме значення та є авторитетними для інших непрофільних медичних закладів та установ, тому допоможуть пацієнтам уникнути військової служби за станом здоров’я.

Трьом лікарям повідомлено про підозру у ч. 4 ст. 354 КК України (одержання неправомірної вигоди).

