$5000 за "хворобу": у Києві викрили лікарів НАМН України, які допомагали уникати призову

прокуратура

У Києві правоохоронці повідомили про підозру трьом лікарям профільних інститутів кардіології та пульмонології НАМН України. За даними слідства, вони отримували по 5 тисяч доларів за фіктивні медичні висновки, які дозволяли військовозобов’язаним уникати мобілізації.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру трьом лікарям профільних інститутів з питань кардіології та пульмонології Національної академії медичних наук України.

Деталі справи

Їх підозрюють в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 5000$ від військовозобов’язаних пацієнтів.

За цю суму лікарі підтверджували перебування таких пацієнтів на стаціонарному лікуванні, складали медичні документи про тривале лікування вигаданих хвороб та вчили пацієнтів як симулювати хворобу перед іншими лікарями, які надалі проводитимуть огляди пацієнтів.

Розуміли, що висновки є авторитетними для непрофільних медзакладів

При цьому підозрювані розуміли, що висновки та обстеження їх медичних закладів мають вагоме значення та є авторитетними для інших непрофільних медичних закладів та установ, тому допоможуть пацієнтам уникнути військової служби за станом здоров’я.

Трьом лікарям повідомлено про підозру у ч. 4 ст. 354 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Все жду, когда разоблачат группу, отмазавшую феномена-генералиуса не только от мобилизации, но и от срочной службы. Знаю, шо не судьба.
04.02.2026 14:40 Відповісти
А коли реально хворих визнають придатними це не є ''фіктивна медична довідка''? Якісь подвійні стандарти..
04.02.2026 14:55 Відповісти
Карать треба і тих хто бере, і тих хто дає.Ті хто вирішує питання в незаконний спосіб за хабарі-такі самі корупціонери.
04.02.2026 15:03 Відповісти
Ось цікаво, а якби до стінки поставили твою дитину, і сказали або її розстріляють, або ти платиш 5000$. То ти теж був би корупціонером, і тебе також потрібно притягувати до відповідальності? Чи був би принциповим, та не платив би?
04.02.2026 16:26 Відповісти
Це шантаж називається.Ти сплутав корупцію з кіднепінгом,дітей з ухилянтами,і горох з капустою.Всі кричать про корупцію,але якщо можна порішать,то О'К.Не виправдовуй хабарників.
04.02.2026 16:51 Відповісти
Це якраз ти підміняєш поняття. Хто давав гроші лікарям таким чином намагались просто вберети собі життя, а не отримати якусь фінансову вигоду (без якої можно прожити). Відчуваєш різницю?
Чи корупція це? Так, але вимушена, бо велика загроза власному життю.
Але оскільки побачив використання відразу "ухилянт" і власне перекручування питання, то зрозумів що відповіді на питання так і не почую. Тож продовжуй далі дивитися дебіломарафон, або місцевих "редакторів новин", які усіх підряд відразу клеймлять без жодного рішення суду.

Бідні бо дурні, а дурні бо бідні. Замкнене коло для більшості.
04.02.2026 17:13 Відповісти
Ах он воно що?Адвокат сцикунів і корупції.А ті хто захищає сраки лікарів-хабарників і ухилянтів-корупціонерів на фронті виходить життя зберегти не хотіли і взагалі лохи.Мені пох на корупціонерів і ухилянтів.Одні будуть сидіть,інші підуть до війська.Уже геть світ перевернувся,мораль впала нижче 0.Можна робить все,аби тільки відсидітися за спинами інших.
04.02.2026 18:06 Відповісти
Ну раз ти сидиш прямо зараз в цьому самому Інтернеті, то рівно такий самий як ті, на кого щойно вплеснув жовчу. Взагалі нічим не відрізняєшся, так само уникаєш армії, і так само відсиджуєшся.
Ну хіба що пенсіонер-інвалід, тоді взагалі все стане на свої місця.
04.02.2026 18:42 Відповісти
Не квакай адвокат сцикунів про що не тямиш.Я і на війні сидів в інтернеті у вільний час, через Старлінк з Польщі.Це тільки такі лохи як ти думають що на війні роками сидять у ямі і стріляють з автомата.Я ветеран війни,а ти диванний клоун.Армії не уникав.Був двічі мобілізований,у 15 і 22,57 і 115,ходив по по повістці,а не ждав що зловлять як сцикуна,поки такі гниди як ти ховались під спідницею.Зараз вже не воюю,маю таке право.
04.02.2026 20:30 Відповісти
 
 