Лікар у Києві вимагав 30 тис. грн у бійця ЗСУ за безкоштовне встановлення апарату Ілізарова: оголошено підозру

У Києві лікар-травматолог оцінив безкоштовне встановлення пораненому військовому апарату Ілізарова у 30 тис. гривень – йому повідомлено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру лікарю-травматологу однієї з комунальних лікарень Києва, який оцінив свою допомогу військовослужбовцю ЗСУ, госпіталізованому із тяжкими пораненнями, отриманим під Авдіївкою, у 30 тис. гривень.

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Що встановила прокуратура

Встановлено, що перед проведенням операції із встановленням ортопедичного апарату зовнішньої фіксації Ілізарова лікар-травматолог неодноразово нагадував, що втручання є складним та його робота потребує додаткової плати.

Після проведеної операції, коли пацієнт перебував у післяопераційному стані, лікар надав йому номер банківської картки, куди потрібно відправити 30 тис. гривень, які військовослужбовець змушений був сплатити.

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Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 368-4 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди особою, яка провадить професійну діяльність.