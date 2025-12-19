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Новини Лікарі-хабарники
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Лікар у Києві вимагав 30 тис. грн у бійця ЗСУ за безкоштовне встановлення апарату Ілізарова: оголошено підозру

Безкоштовна операція за 30 тисяч: київського травматолога підозрюють у хабарництві

У Києві лікар-травматолог оцінив безкоштовне встановлення пораненому військовому апарату Ілізарова у 30 тис. гривень – йому повідомлено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру лікарю-травматологу однієї з комунальних лікарень Києва, який оцінив свою допомогу військовослужбовцю ЗСУ, госпіталізованому із тяжкими пораненнями, отриманим під Авдіївкою, у 30 тис. гривень.

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Що встановила прокуратура

Встановлено, що перед проведенням операції із встановленням ортопедичного апарату зовнішньої фіксації Ілізарова лікар-травматолог неодноразово нагадував, що втручання є складним та його робота потребує додаткової плати.

Після проведеної операції, коли пацієнт перебував у післяопераційному стані, лікар надав йому номер банківської картки, куди потрібно відправити 30 тис. гривень, які військовослужбовець змушений був сплатити.

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Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 368-4 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди особою, яка провадить професійну діяльність.

Автор: 

хабар (4796) Київ (20977) лікарі (1288)
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Топ коментарі
+5
Нереально феєричний поц. Якщо не сяде - самому знадобиться встановлювати спиці. Причому, на усіх кінцівках відразу.
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19.12.2025 12:33 Відповісти
+4
А, не за себе.. Все як завжди. Розповів сусід брата троюрідного діда.
Аби попи@діти.
Не буває такого в ЗСУ, щоб стройова дупдя не відстрілювала.
Нормальна практика.
Ротний збирає фотки 3х4, копію паспорта, військового, ІПН - відносить на стройову, ті відправляють на Київ. За пару місяців усім причетним УБД роблять.
Знову ж таки.
Не встиг приїхати в Крам з БЗВП - УБД тобі подавай?
Повоюй хоч трохи спочатку.
І чекати з Києва дійсно довго.
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19.12.2025 12:40 Відповісти
+4
та тут в коментарях 70% кацапські боти
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Пригадав, як нам робили фотки. Як завжди - хто в чому на фоні білої стінки.
Потім якийсь умнік на штабі вирішив, що він знатний фотошопер.
Результат - у нас в усіх на УБД фото без вух та без ший ))
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19.12.2025 12:54 Відповісти

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