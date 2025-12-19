Врач в Киеве требовал 30 тыс. грн у бойца ВСУ за бесплатную установку аппарата Илизарова: объявлено подозрение
В Киеве врач-травматолог оценил бесплатную установку раненому военному аппарата Илизарова в 30 тыс. гривен – ему сообщено о подозрении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении врачу-травматологу одной из коммунальных больниц Киева, который оценил свою помощь военнослужащему ВСУ, госпитализированному с тяжелыми ранениями, полученными под Авдеевкой, в 30 тыс. гривен.
Что установила прокуратура
Установлено, что перед проведением операции по установке ортопедического аппарата внешней фиксации Илизарова врач-травматолог неоднократно напоминал, что вмешательство является сложным и его работа требует дополнительной оплаты.
После проведенной операции, когда пациент находился в послеоперационном состоянии, врач предоставил ему номер банковской карты, куда нужно было отправить 30 тыс. гривен, которые военнослужащий был вынужден заплатить.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368-4 УК Украины, а именно - как получение неправомерной выгоды лицом, осуществляющим профессиональную деятельность.
щоб його черепну коробку відрехтувати
.
Якщо є, скажи, будь-ласка, як в тебе виглядає додаток 6? Скільки сторінок та наскільки малим кеглем надруковано?
Аби попи@діти.
Не буває такого в ЗСУ, щоб стройова дупдя не відстрілювала.
Нормальна практика.
Ротний збирає фотки 3х4, копію паспорта, військового, ІПН - відносить на стройову, ті відправляють на Київ. За пару місяців усім причетним УБД роблять.
Знову ж таки.
Не встиг приїхати в Крам з БЗВП - УБД тобі подавай?
Повоюй хоч трохи спочатку.
І чекати з Києва дійсно довго.
В НГУ УБД так само легко дали. Єдине, що довелося гайнути в Харків, зробити фотки.
******************
Пригадав, як нам робили фотки. Як завжди - хто в чому на фоні білої стінки.
Потім якийсь умнік на штабі вирішив, що він знатний фотошопер.
Результат - у нас в усіх на УБД фото без вух та без ший ))
Якщо писати з пафосом - буде забагато тексту. Бо цю публіку дуже м'яко кажучи - зневажаю. Як і усі.
Якщо без пафосу - то пох. Вірніше, все одно вийде з пафосом.
От як по простому написати, що в лютому 2022 року підори вирішили фізично вбити мене та мою сім'ю?
Оскільки такого не вибачаю - тому в ЗСУ на війні. І ще саме тому не розумію ухилянтів.
Це ж все дуже просто.
Тебе вдарили, вдерлися до тебе в будинок - візьми що під руку попадеться та бийся. А як інакше?