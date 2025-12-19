РУС
Новости
3 308 31

Врач в Киеве требовал 30 тыс. грн у бойца ВСУ за бесплатную установку аппарата Илизарова: объявлено подозрение

Бесплатная операция за 30 тысяч: киевского травматолога подозревают во взяточничестве

В Киеве врач-травматолог оценил бесплатную установку раненому военному аппарата Илизарова в 30 тыс. гривен – ему сообщено о подозрении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении врачу-травматологу одной из коммунальных больниц Киева, который оценил свою помощь военнослужащему ВСУ, госпитализированному с тяжелыми ранениями, полученными под Авдеевкой, в 30 тыс. гривен.

Что установила прокуратура

Установлено, что перед проведением операции по установке ортопедического аппарата внешней фиксации Илизарова врач-травматолог неоднократно напоминал, что вмешательство является сложным и его работа требует дополнительной оплаты.

После проведенной операции, когда пациент находился в послеоперационном состоянии, врач предоставил ему номер банковской карты, куда нужно было отправить 30 тыс. гривен, которые военнослужащий был вынужден заплатить.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368-4 УК Украины, а именно - как получение неправомерной выгоды лицом, осуществляющим профессиональную деятельность.

взятка (6270) Киев (26455) врачи (1539)
+5
Нереально феєричний поц. Якщо не сяде - самому знадобиться встановлювати спиці. Причому, на усіх кінцівках відразу.
19.12.2025 12:33 Ответить
+4
та тут в коментарях 70% кацапські боти
******************
Пригадав, як нам робили фотки. Як завжди - хто в чому на фоні білої стінки.
Потім якийсь умнік на штабі вирішив, що він знатний фотошопер.
Результат - у нас в усіх на УБД фото без вух та без ший ))
19.12.2025 12:54 Ответить
+3
А, не за себе.. Все як завжди. Розповів сусід брата троюрідного діда.
Аби попи@діти.
Не буває такого в ЗСУ, щоб стройова дупдя не відстрілювала.
Нормальна практика.
Ротний збирає фотки 3х4, копію паспорта, військового, ІПН - відносить на стройову, ті відправляють на Київ. За пару місяців усім причетним УБД роблять.
Знову ж таки.
Не встиг приїхати в Крам з БЗВП - УБД тобі подавай?
Повоюй хоч трохи спочатку.
І чекати з Києва дійсно довго.
19.12.2025 12:40 Ответить
Єлізарова правильно буде.
19.12.2025 12:23 Ответить
на голову тому курві лікарю !

щоб його черепну коробку відрехтувати

.
19.12.2025 21:41 Ответить
Так навіть банальне убд яке три роки тому давали без проблем навіть на третій лінії, зараз навіть якщо був неділю на нулі хрен його тобі дадуть безкоштовно, гони бабки! треба зібрати купу паперів побігати по кабінетах і то не факт, а всякі тиловики які і носа не сунули за межі своєї області , всі як один з убд, і гузно гріє в кабінеті і плюшки убд отримує.
19.12.2025 12:24 Ответить
В тебе особисто є УБД?
Якщо є, скажи, будь-ласка, як в тебе виглядає додаток 6? Скільки сторінок та наскільки малим кеглем надруковано?
19.12.2025 12:31 Ответить
Я не за себе кажу в за купу знайомих які сидять на нулі і хрен хто убд отримав, продажні покидьки, а вони гроші рахують!
19.12.2025 12:34 Ответить
А, не за себе.. Все як завжди. Розповів сусід брата троюрідного діда.
Аби попи@діти.
Не буває такого в ЗСУ, щоб стройова дупдя не відстрілювала.
Нормальна практика.
Ротний збирає фотки 3х4, копію паспорта, військового, ІПН - відносить на стройову, ті відправляють на Київ. За пару місяців усім причетним УБД роблять.
Знову ж таки.
Не встиг приїхати в Крам з БЗВП - УБД тобі подавай?
Повоюй хоч трохи спочатку.
І чекати з Києва дійсно довго.
19.12.2025 12:40 Ответить
Він тут постійно розганяє вот ето вот всьо. І треться на чутливих темах, ось, тільки но там, де нам передали тисячу полеглих...
В НГУ УБД так само легко дали. Єдине, що довелося гайнути в Харків, зробити фотки.
19.12.2025 12:48 Ответить
та тут в коментарях 70% кацапські боти
******************
Пригадав, як нам робили фотки. Як завжди - хто в чому на фоні білої стінки.
Потім якийсь умнік на штабі вирішив, що він знатний фотошопер.
Результат - у нас в усіх на УБД фото без вух та без ший ))
19.12.2025 12:54 Ответить
Безкарність злочинців з ОЗУ КабМіндічів та крупи з МСЕК, спонукає і таких «лєкарських заробітчан» (таке відбувається повсемісно у райцентрах та містах), красти гроші на посаді!!!
19.12.2025 12:24 Ответить
Кому "пидозра"? Бойцу или лекарю? ))))
19.12.2025 12:29 Ответить
Якщо з 1991 по 2022 з вимаганнями в медицині нічого не робили, а тільки заохочували, то й під час війни нема чого дивуватися. Все повернулося в норму - якщо з цивільного брати давно вже звично й нормально, то чому з військового має бути не так само?
19.12.2025 12:30 Ответить
Нереально феєричний поц. Якщо не сяде - самому знадобиться встановлювати спиці. Причому, на усіх кінцівках відразу.
19.12.2025 12:33 Ответить
Так-так , справедливе покарання, вендетта і все таке інше, месник диванний..
19.12.2025 12:35 Ответить
Вася, приїжджай сюди. Комфорт з європіддонів та каремата гарантую.
19.12.2025 12:41 Ответить
З цивільним Васьком все зрозуміло. Як на рахунок корупціонерів, про котрих пишуть купу статей щодня? Он прямо зараз мінімум 3 статті на головній. Частині з них все зійде з рук, бо мають гроші і зв'язки.
19.12.2025 14:08 Ответить
Знаєш - якось пох.
Якщо писати з пафосом - буде забагато тексту. Бо цю публіку дуже м'яко кажучи - зневажаю. Як і усі.
Якщо без пафосу - то пох. Вірніше, все одно вийде з пафосом.
От як по простому написати, що в лютому 2022 року підори вирішили фізично вбити мене та мою сім'ю?
Оскільки такого не вибачаю - тому в ЗСУ на війні. І ще саме тому не розумію ухилянтів.
Це ж все дуже просто.
Тебе вдарили, вдерлися до тебе в будинок - візьми що під руку попадеться та бийся. А як інакше?
19.12.2025 14:25 Ответить
Все як у тому старому анекдоті про надану міліционеру зброю, а далі - стриги лохів як можеш.
19.12.2025 12:39 Ответить
А куди можно звернутися якщо став свідком як інваліду війни кажуть щоб він сплатив за томографію?
19.12.2025 12:41 Ответить
В касу.
19.12.2025 12:45 Ответить
Каса в головного ликаря.
19.12.2025 13:35 Ответить
Звісно що не у санітарки )
19.12.2025 17:24 Ответить
В лікарні мають бути наліпки "якщо бачиш корупцію зателефонуй на гарячу лінію", можна туди. Але краще почати зі шкандалю в головного лікаря) Тільки якщо ви просто свідок, а не родич, то що ви збираєтеся доводити?
19.12.2025 12:46 Ответить
Що Воїни віддають життя за те щоб корупція продовжила існувати?
19.12.2025 12:49 Ответить
Тоді,оформляючи інвалідність чи безкоштовне протезування бери з собою зброю.Він тобі каже - тридцять тисяч ще треба,а ти йому гривень нема але є от куля для початку в коліно.Будуть для тебе проблеми,так,але після десяти-двадцяти таких випадків ніхто з лікарів про гривні і не згадає...
19.12.2025 13:30 Ответить
Після першого випадку того сміливця закриють на довічне і охочих брати з собою зброю одразу поменшає. І це в кращому випадку. Центр Києва - військові зі зброєю, та на таких нагонять усі спецнази СБУ, ДБР та поліції. Пристрелять і розбиратись не будуть.
19.12.2025 13:50 Ответить
Плюс один мобілізований
19.12.2025 12:56 Ответить
така стаття дивна. А шо, у нас давно вже медецина безкоштовна?
19.12.2025 12:59 Ответить
Так ти про Польщу чи про Україну?
19.12.2025 15:45 Ответить
Кожен (кожен!) лікар-хірург в гос.лікувальних закладах мусить (!) раз на місяць здати певну сумму зав.відділенням, той головному лікаю и т.д. до самої гори.
19.12.2025 13:43 Ответить
Це калька з зоновського общака
19.12.2025 17:25 Ответить
 
 