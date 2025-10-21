Разоблачены врачи на Тернопольщине, продававшие военным фиктивные диагнозы для перевода в тыл. ФОТО
На Тернопольщине работники Нацполиции, во взаимодействии с военными правоохранителями, разоблачили группу врачей, за денежное вознаграждение обещавшие предоставить "нужный" диагноз, который позволял бы военным перевестись в тыловые подразделения.
Об этом сообщает Военная служба правопорядка ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Проведены обыски
В рамках уголовного производства правоохранители провели девять обысков в домах, рабочих кабинетах и автомобилях врачей.
Изъято более 1,3 млн грн в разных валютах: 19 827 долларов США, 7365 евро, 900 польских злотых, 60 фунтов стерлингов и 58 500 грн.
По предварительным данным, это может быть лишь часть коррупционной схемы, действовавшей длительное время.
Сообщено о подозрении и избрана мера пресечения
Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ.
Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Самі ж портновські, їх і кришують, ще з 2019 року!!!
Що охороняють, те і хаті мають!!! Совдепія ще не закінчилася!!
Ухилянт-рецедивіст та помічники ригоАНАЛІВ, цьому підтвердження!
Безкарність привладних, породжує СМЕРТЬ Українців!
З часів Кучми-піскуна-лавриновичів-директорів кінотеатрів «Зоряний», цьому є фактичне підтвердження!! Кравченк-Кирпа-Чечетов-кушнарьов, калашников, портнов, мертвечук, деркач, бакай, бай, мехеда….