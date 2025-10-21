Разоблачены врачи на Тернопольщине, продававшие военным фиктивные диагнозы для перевода в тыл. ФОТО

На Тернопольщине работники Нацполиции, во взаимодействии с военными правоохранителями, разоблачили группу врачей, за денежное вознаграждение обещавшие предоставить "нужный" диагноз, который позволял бы военным перевестись в тыловые подразделения.

Об этом сообщает Военная служба правопорядка ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Проведены обыски

В рамках уголовного производства правоохранители провели девять обысков в домах, рабочих кабинетах и автомобилях врачей.

Изъято более 1,3 млн грн в разных валютах: 19 827 долларов США, 7365 евро, 900 польских злотых, 60 фунтов стерлингов и 58 500 грн.

По предварительным данным, это может быть лишь часть коррупционной схемы, действовавшей длительное время.

Сообщено о подозрении и избрана мера пресечения

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ.

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.





