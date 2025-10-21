РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9059 посетителей онлайн
Новости Фото Врачи-взяточники
451 5

Разоблачены врачи на Тернопольщине, продававшие военным фиктивные диагнозы для перевода в тыл. ФОТО

На Тернопольщине работники Нацполиции, во взаимодействии с военными правоохранителями, разоблачили группу врачей, за денежное вознаграждение обещавшие предоставить "нужный" диагноз, который позволял бы военным перевестись в тыловые подразделения.

Об этом сообщает Военная служба правопорядка ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Проведены обыски

В рамках уголовного производства правоохранители провели девять обысков в домах, рабочих кабинетах и автомобилях врачей.

Изъято более 1,3 млн грн в разных валютах: 19 827 долларов США, 7365 евро, 900 польских злотых, 60 фунтов стерлингов и 58 500 грн.

По предварительным данным, это может быть лишь часть коррупционной схемы, действовавшей длительное время.

Смотрите также: Требовал $2 тыс. за содействие в признании военного ограниченно годным: задержан начальник отделения военной клиники. ВИДЕО+ФОТО

Сообщено о подозрении и избрана мера пресечения

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ.

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Полиция разоблачила медиков, которые наживались на военных: обыски и аресты
Полиция разоблачила медиков, которые наживались на военных: обыски и аресты

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре будут судить экс-руководителя медучреждения: требовал взятку у раненого воина, - ГБР

Автор: 

врачи (1532) военнослужащие (6342) Тернопольская область (771)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну ці хоч клієнтів в ліс не вивозили і бензином не поливали. Все за згодою сторін.
показать весь комментарий
21.10.2025 15:47 Ответить
Як там пише Казарін - що фронт, що тил - жодної різниці...Казарін, агов! За що тоді народ платив якщо жодної різниці?
показать весь комментарий
21.10.2025 16:01 Ответить
А за фиктивное отсутствие диагнозов при отправке на фронт?
показать весь комментарий
21.10.2025 16:03 Ответить
Лікарі трохи прибарахлилися.... Гроші ж не пахнуть!
показать весь комментарий
21.10.2025 16:05 Ответить
Такі ж «цехи» щодо оформлення за гроші видуманих діагнозів=інвалідностей, працюють у кожному районі-області!!!
Самі ж портновські, їх і кришують, ще з 2019 року!!!
Що охороняють, те і хаті мають!!! Совдепія ще не закінчилася!!
Ухилянт-рецедивіст та помічники ригоАНАЛІВ, цьому підтвердження!
Безкарність привладних, породжує СМЕРТЬ Українців!
З часів Кучми-піскуна-лавриновичів-директорів кінотеатрів «Зоряний», цьому є фактичне підтвердження!! Кравченк-Кирпа-Чечетов-кушнарьов, калашников, портнов, мертвечук, деркач, бакай, бай, мехеда….
показать весь комментарий
21.10.2025 16:12 Ответить
 
 