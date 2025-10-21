Викрито лікарів на Тернопільщині, які продавали військовим фіктивні діагнози для переведення в тил. ФОТО
На Тернопільщині працівники Нацполіції у взаємодії з військовими правоохоронцями викрили групу лікарів, які за грошову винагороду обіцяли надати "потрібний" діагноз, що дозволяв би військовим перевестися до тилових підрозділів.
Про це повідомляє Військова служба правопорядку ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Проведено обшуки
У межах кримінального провадження правоохоронці провели дев’ять обшуків у домівках, робочих кабінетах та автомобілях лікарів.
Вилучено понад 1,3 млн грн у різних валютах: 19827 доларів США, 7365 євро, 900 польських злотих, 60 фунтів стерлінгів та 58500 грн.
За попередніми даними, це може бути лише частина корупційної схеми, яка діяла тривалий час.
Повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід
Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ.
Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.
