Викрито лікарів на Тернопільщині, які продавали військовим фіктивні діагнози для переведення в тил. ФОТО

На Тернопільщині працівники Нацполіції у взаємодії з військовими правоохоронцями викрили групу лікарів, які за грошову винагороду обіцяли надати "потрібний" діагноз, що дозволяв би військовим перевестися до тилових підрозділів.

Про це повідомляє Військова служба правопорядку ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Проведено обшуки 

У межах кримінального провадження правоохоронці провели дев’ять обшуків у домівках, робочих кабінетах та автомобілях лікарів.

Вилучено понад 1,3 млн грн у різних валютах: 19827 доларів США, 7365 євро, 900 польських злотих, 60 фунтів стерлінгів та 58500 грн.

За попередніми даними, це може бути лише частина корупційної схеми, яка діяла тривалий час.

Дивіться також: Продавав фіктивні результати аналізів: у Києві затримано лікаря-нарколога, який заробляв на водіях-порушниках та наркоспоживачах. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Поліція викрила медиків, які наживалися на військових: обшуки та арешти

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі судитимуть екскерівника медзакладу: вимагав хабар у пораненого воїна, - ДБР

Ну ці хоч клієнтів в ліс не вивозили і бензином не поливали. Все за згодою сторін.
21.10.2025 15:47 Відповісти
Як там пише Казарін - що фронт, що тил - жодної різниці...Казарін, агов! За що тоді народ платив якщо жодної різниці?
21.10.2025 16:01 Відповісти
А за фиктивное отсутствие диагнозов при отправке на фронт?
21.10.2025 16:03 Відповісти
Лікарі трохи прибарахлилися.... Гроші ж не пахнуть!
21.10.2025 16:05 Відповісти
Такі ж «цехи» щодо оформлення за гроші видуманих діагнозів=інвалідностей, працюють у кожному районі-області!!!
Самі ж портновські, їх і кришують, ще з 2019 року!!!
Що охороняють, те і хаті мають!!! Совдепія ще не закінчилася!!
Ухилянт-рецедивіст та помічники ригоАНАЛІВ, цьому підтвердження!
Безкарність привладних, породжує СМЕРТЬ Українців!
З часів Кучми-піскуна-лавриновичів-директорів кінотеатрів «Зоряний», цьому є фактичне підтвердження!! Кравченк-Кирпа-Чечетов-кушнарьов, калашников, портнов, мертвечук, деркач, бакай, бай, мехеда….
21.10.2025 16:12 Відповісти
визначити чи фіктивний діагноз можуть лише кваліфіковані лікарі
21.10.2025 16:42 Відповісти
 
 