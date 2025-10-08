Продавав фіктивні результати аналізів: у Києві затримано лікаря-нарколога, який заробляв на водіях-порушниках та наркоспоживачах. ФОТОрепортаж

Лікар одного зі столичних медзакладів організував заробіток на водіях-порушниках та наркоспоживачах. Він "продавав" фіктивні результати аналізів, які не показували наявність заборонених речовин у крові. Така "допомога" може обернутися йому не лише позбавленням волі, а й коштуватиме кар’єри.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Так, в одній із київських лікарень процвітав "бізнес на тверезості": медик продавав усім бажаючим довідки з липовими даними, поки не потрапив у поле зору оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Організував механізм додаткового заробітку 32-річний лікар-нарколог.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Його "пакет плюс" включав відібрання зразків на аналізи, проведення псевдо дослідження, підробку результатів та оформлення медвисновку, який не показував би наявність заборонених речовин у крові. Вартість такої "допомоги" становила близько 1000 доларів.

Як зазначається, в одному з випадків за гроші він підкорегував результати аналізів водія, який сів за кермо напідпитку. Розуміючи, що підроблений медвисновок дасть змогу уникнути правопорушнику відповідальності, лікар залюбки запропонував "додаткові" платні послуги.

Читайте: Фіктивні діагнози для незаконного перетину кордону: у Львові судитимуть п’ятьох осіб

Ділка затримали відразу після одержання чергової винагороди від правопорушника. Йому вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України. За вимагання та одержання неправомірної вигоди фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права займатися медичною діяльністю та конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконне оформлення інвалідності: ексголову Центральної МСЕК та його підлеглих притягнуто до кримінальної відповідальності, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Слідство триває з метою встановлення можливих співучасників та притягнення їх до відповідальності.





