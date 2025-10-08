Продавав фіктивні результати аналізів: у Києві затримано лікаря-нарколога, який заробляв на водіях-порушниках та наркоспоживачах. ФОТОрепортаж
Лікар одного зі столичних медзакладів організував заробіток на водіях-порушниках та наркоспоживачах. Він "продавав" фіктивні результати аналізів, які не показували наявність заборонених речовин у крові. Така "допомога" може обернутися йому не лише позбавленням волі, а й коштуватиме кар’єри.
Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
Так, в одній із київських лікарень процвітав "бізнес на тверезості": медик продавав усім бажаючим довідки з липовими даними, поки не потрапив у поле зору оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Організував механізм додаткового заробітку 32-річний лікар-нарколог.
Його "пакет плюс" включав відібрання зразків на аналізи, проведення псевдо дослідження, підробку результатів та оформлення медвисновку, який не показував би наявність заборонених речовин у крові. Вартість такої "допомоги" становила близько 1000 доларів.
Як зазначається, в одному з випадків за гроші він підкорегував результати аналізів водія, який сів за кермо напідпитку. Розуміючи, що підроблений медвисновок дасть змогу уникнути правопорушнику відповідальності, лікар залюбки запропонував "додаткові" платні послуги.
Ділка затримали відразу після одержання чергової винагороди від правопорушника. Йому вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України. За вимагання та одержання неправомірної вигоди фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права займатися медичною діяльністю та конфіскацією майна.
Слідство триває з метою встановлення можливих співучасників та притягнення їх до відповідальності.
