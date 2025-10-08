Продавал фиктивные результаты анализов: в Киеве задержан врач-нарколог, который зарабатывал на водителях-нарушителях и наркопотребителях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Врач одного из столичных медучреждений организовал заработок на водителях-нарушителях и наркопотребителях. Он "продавал" фиктивные результаты анализов, которые не показывали наличие запрещенных веществ в крови. Такая "помощь" может обернуться ему не только лишением свободы, но и будет стоить карьеры.
Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, в одной из киевских больниц процветал "бизнес на трезвости": медик продавал всем желающим справки с липовыми данными, пока не попал в поле зрения оперативников Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Организовал механизм дополнительного заработка 32-летний врач-нарколог.
Его "пакет плюс" включал отбор образцов на анализы, проведение псевдо исследования, подделку результатов и оформление медзаключения, которое не показывало бы наличие запрещенных веществ в крови. Стоимость такой "помощи" составляла около 1000 долларов.
Как отмечается, в одном из случаев за деньги он подкорректировал результаты анализов водителя, который сел за руль навеселе. Понимая, что поддельное медзаключение позволит избежать правонарушителю ответственности, врач охотно предложил "дополнительные" платные услуги.
Дельца задержали сразу после получения очередного вознаграждения от правонарушителя. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368-4 (Подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. За вымогательство и получение неправомерной выгоды фигуранту грозит до восьми лет заключения с лишением права заниматься медицинской деятельностью и конфискацией имущества.
Следствие продолжается с целью установления возможных соучастников и привлечения их к ответственности.
