РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10010 посетителей онлайн
Новости Фото Фиктивная инвалидность
1 615 7

Незаконное оформление инвалидности: экс-глава Центральной МСЭК и его подчиненные привлечены к уголовной ответственности, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сообщено о подозрении бывшему председателю Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины и семи членам организованной группы в злоупотреблениях служебным положением и подделке официальных документов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, бывший председатель Центральной МСЭК подозревается в систематической выдаче актов осмотра и справок об инвалидности гражданам, которые фактически не имели на это правовых оснований.

Экс-глава Центральной МСЭК подделывал справки об инвалидности

В состав организованной группы входила его заместитель - сейчас действующий адвокат, врач и четыре члена комиссии, а также один из семейных врачей КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района г. Киева". По данным следствия, участники группы изготавливали и регистрировали заведомо поддельные направления врачебно-консультативных комиссий и на их основании устанавливали инвалидность отдельным лицам. Официальные документы подписывались и заверялись печатью ЦМСЭК, после чего лица приобретали право на социальные льготы и выплаты.

Также смотрите: Оформление инвалидности за $5000: в Киеве задержана женщина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В частности, в 2024-2025 годах незаконным способом инвалидность была оформлена по меньшей мере для 14 граждан. На основании этих решений Пенсионный фонд Украины осуществил выплаты на сумму более 2,8 млн грн, чем нанесен ущерб государственному бюджету.

Экс-глава Центральной МСЭК подделывал справки об инвалидности

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины - организация и злоупотребление служебным положением в составе организованной группы; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины - организация и служебный подлог. Подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения для всех подозреваемых.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": $15 тыс. за продление группы инвалидности: разоблачен организатор схемы. ФОТОрепортаж

В рамках следствия устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к незаконной деятельности, а также проверяется круг граждан, получивших справки об инвалидности без законных оснований.

Экс-глава Центральной МСЭК подделывал справки об инвалидности
Экс-глава Центральной МСЭК подделывал справки об инвалидности
Экс-глава Центральной МСЭК подделывал справки об инвалидности
Экс-глава Центральной МСЭК подделывал справки об инвалидности
Экс-глава Центральной МСЭК подделывал справки об инвалидности
Экс-глава Центральной МСЭК подделывал справки об инвалидности
Экс-глава Центральной МСЭК подделывал справки об инвалидности
Экс-глава Центральной МСЭК подделывал справки об инвалидности

Автор: 

подделка (446) инвалидность (188) Офис Генпрокурора (2602) МСЭК (90)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"притягнуто до кримінальної відповідальності" і "Повідомлено про підозру" - це вже одне й те саме? на скільки років їх посадили?
показать весь комментарий
19.08.2025 19:42 Ответить
Та пох,,у більшості вистачає розуму тільки заголовок прочитати🤣🤣🤣
показать весь комментарий
19.08.2025 20:32 Ответить
А где ответственность изготовителей фиктивных печатей - это также 100% участники этого преступления???!!!....
показать весь комментарий
19.08.2025 20:08 Ответить
А от у якомусь Пекіні, чи у тих муслімів їх би зробили буквально інвалідами. А ми - цивілізовані. А ці уйобки - ні. Ще й під час війни.
.
показать весь комментарий
19.08.2025 20:20 Ответить
не поделился правильно
показать весь комментарий
19.08.2025 20:30 Ответить
Есть понятия, изначально связанные неразрывно, как то: хлеб и масло, кот и сапоги, Ирландия и беспорядки... (с)
...прокурори та інвалідність.
показать весь комментарий
19.08.2025 20:40 Ответить
Уже который год одни пидозры, а новостей о посадках с конфискацией можно по пальцам одной руки пересчитать
показать весь комментарий
19.08.2025 20:59 Ответить
 
 