Незаконное оформление инвалидности: экс-глава Центральной МСЭК и его подчиненные привлечены к уголовной ответственности, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сообщено о подозрении бывшему председателю Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины и семи членам организованной группы в злоупотреблениях служебным положением и подделке официальных документов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, бывший председатель Центральной МСЭК подозревается в систематической выдаче актов осмотра и справок об инвалидности гражданам, которые фактически не имели на это правовых оснований.

В состав организованной группы входила его заместитель - сейчас действующий адвокат, врач и четыре члена комиссии, а также один из семейных врачей КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района г. Киева". По данным следствия, участники группы изготавливали и регистрировали заведомо поддельные направления врачебно-консультативных комиссий и на их основании устанавливали инвалидность отдельным лицам. Официальные документы подписывались и заверялись печатью ЦМСЭК, после чего лица приобретали право на социальные льготы и выплаты.

В частности, в 2024-2025 годах незаконным способом инвалидность была оформлена по меньшей мере для 14 граждан. На основании этих решений Пенсионный фонд Украины осуществил выплаты на сумму более 2,8 млн грн, чем нанесен ущерб государственному бюджету.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины - организация и злоупотребление служебным положением в составе организованной группы; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины - организация и служебный подлог. Подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения для всех подозреваемых.

В рамках следствия устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к незаконной деятельности, а также проверяется круг граждан, получивших справки об инвалидности без законных оснований.
















