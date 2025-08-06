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Новости Фото Фиктивная инвалидность
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Оформление инвалидности за $5000: в Киеве задержана женщина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители задержали 55-летнюю женщину, которая, по данным следствия, за деньги обещала помочь в повторном установлении II группы инвалидности.

Об этом сообщили в полиции, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве задержали женщину за попытку "вирішити" інвалідність

Как отмечается, подозреваемая узнала о ситуации 35-летней жительницы Киевской области, которая сначала получила II группу инвалидности в результате обстрелов во время оккупации ее города, но впоследствии врачи установили III группу. Киевлянка заявила, что "имеет знакомства" в медико-социальной экспертной комиссии и гарантировала результат за вознаграждение.

Сначала она просила 7800 долларов, но впоследствии уменьшила сумму до 5000. Женщину задержали во время передачи этой суммы.

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В Киеве задержали женщину за попытку "вирішити" інвалідність за $5000
В Киеве задержали женщину за попытку "вирішити" інвалідність за $5000

Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ - злоупотребление влиянием. Санкция предусматривает до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

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Киев (25978) Нацполиция (16679) инвалидность (186)


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Іди в ср@ку кацап. Твої висери не діють на свідомих людей. Усім відомо що розквіту України завжди заважали і заважають одні істоти - кацапи.
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06.08.2025 12:16 Ответить
У нас президент кацап?
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06.08.2025 12:17 Ответить
а арахамія теж кацап?
а стефанчук?

хотів написати про єрмака, але той таки кацап.
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06.08.2025 13:00 Ответить
Це називається заробила.
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06.08.2025 12:16 Ответить
А на фото вже $4800 🤣
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06.08.2025 12:38 Ответить
усушка, утруска, порча гризунами...
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06.08.2025 12:44 Ответить
Все як положено, свою долю забрали
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06.08.2025 12:51 Ответить
 
 