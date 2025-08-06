Оформление инвалидности за $5000: в Киеве задержана женщина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители задержали 55-летнюю женщину, которая, по данным следствия, за деньги обещала помочь в повторном установлении II группы инвалидности.

Об этом сообщили в полиции, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подозреваемая узнала о ситуации 35-летней жительницы Киевской области, которая сначала получила II группу инвалидности в результате обстрелов во время оккупации ее города, но впоследствии врачи установили III группу. Киевлянка заявила, что "имеет знакомства" в медико-социальной экспертной комиссии и гарантировала результат за вознаграждение.

Сначала она просила 7800 долларов, но впоследствии уменьшила сумму до 5000. Женщину задержали во время передачи этой суммы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Угрожал взорвать ТРЦ на Оболони: в Киеве задержан мужчина, - Нацполиция. ФОТО





Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ - злоупотребление влиянием. Санкция предусматривает до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Измаиле: погиб полицейский Михаил Сорока. ФОТО