Угрожал взорвать ТРЦ на Оболони: в Киеве задержан мужчина, - Нацполиция. ФОТО
В Киеве полицейские задержали 38-летнего жителя Киевщины, который позвонил на линию 112 и сообщил о якобы минировании торгово-развлекательного центра в Оболонском районе.
Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Во время разговора он также пригрозил взорвать здание. На место происшествия прибыли все профильные службы. Они обследовали ТРЦ и прилегающую территорию, однако никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.
Злоумышленника быстро установили - им оказался ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия объяснить он не смог.
Мужчина задержан, ему уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 259 УКУ (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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бомбить ТЦК, знаходить дебілів,
щоб вони йшли туди та виконували роль камікадзе,
а також гуртує корисних ідіотів для нападів на представників ТЦК😠