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Угрожал взорвать ТРЦ на Оболони: в Киеве задержан мужчина, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве полицейские задержали 38-летнего жителя Киевщины, который позвонил на линию 112 и сообщил о якобы минировании торгово-развлекательного центра в Оболонском районе.

Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве задержали псевдоминера, который угрожал взорвать ТРЦ

Во время разговора он также пригрозил взорвать здание. На место происшествия прибыли все профильные службы. Они обследовали ТРЦ и прилегающую территорию, однако никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Злоумышленника быстро установили - им оказался ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия объяснить он не смог.

Мужчина задержан, ему уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 259 УКУ (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Смотрите также: Сообщил о ложном минировании ТРЦ из-за конфликта с охранниками: в Киеве задержан мужчина, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

Киев (25978) Оболонь (28) Нацполиция (16679) трц (58)


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Ворог чудово цим користується,
бомбить ТЦК, знаходить дебілів,
щоб вони йшли туди та виконували роль камікадзе,
а також гуртує корисних ідіотів для нападів на представників ТЦК😠
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06.08.2025 10:49 Ответить
Тут не про ТЦК, а про ТРЦ!
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06.08.2025 11:41 Ответить
Знаю і бачу !!
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06.08.2025 13:25 Ответить
сапьор.
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06.08.2025 11:04 Ответить
 
 