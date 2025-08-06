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Новини Фото Замінування ТРЦ
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Погрожував підірвати ТРЦ на Оболоні: у Києві затримано чоловіка, - Нацполіція. ФОТО

У Києві поліцейські затримали 38-річного жителя Київщини, який зателефонував на лінію 112 і повідомив про нібито замінування торговельно-розважального центру в Оболонському районі.

Про це інформує Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає Цензор.НЕТ.

У Києві затримали псевдомінера, який погрожував підірвати ТРЦ

Під час розмови він також пригрозив підірвати будівлю. На місце події прибули всі профільні служби. Вони обстежили ТРЦ і прилеглу територію, однак жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Зловмисника швидко встановили - ним виявився раніше судимий чоловік у стані алкогольного сп’яніння. Свої дії пояснити він не зміг.

Чоловіка затримано, йому вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

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Автор: 

Київ (19998) Оболонь (32) Нацполіція (15402) ТРЦ (310)


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Ворог чудово цим користується,
бомбить ТЦК, знаходить дебілів,
щоб вони йшли туди та виконували роль камікадзе,
а також гуртує корисних ідіотів для нападів на представників ТЦК😠
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06.08.2025 10:49 Відповісти
сапьор.
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06.08.2025 11:04 Відповісти
 
 