Погрожував підірвати ТРЦ на Оболоні: у Києві затримано чоловіка, - Нацполіція. ФОТО
У Києві поліцейські затримали 38-річного жителя Київщини, який зателефонував на лінію 112 і повідомив про нібито замінування торговельно-розважального центру в Оболонському районі.
Про це інформує Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає Цензор.НЕТ.
Під час розмови він також пригрозив підірвати будівлю. На місце події прибули всі профільні служби. Вони обстежили ТРЦ і прилеглу територію, однак жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.
Зловмисника швидко встановили - ним виявився раніше судимий чоловік у стані алкогольного сп’яніння. Свої дії пояснити він не зміг.
Чоловіка затримано, йому вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Йому загрожує до шести років позбавлення волі.
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бомбить ТЦК, знаходить дебілів,
щоб вони йшли туди та виконували роль камікадзе,
а також гуртує корисних ідіотів для нападів на представників ТЦК😠