В Україні вперше за 5 місяців зросла тривалість повітряних тривог під час роботи ТЦ. ІНФОГРАФІКА

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів в Україні в липні цього року зросла порівняно з попереднім місяцем на 2,9% – до 10,9%. Це перше підвищення показника після п'яти місяців зниження.

Про це йдеться в дослідженні Української ради торгових центрів.

Водночас цей показник є нижчим, ніж у липні 2024 року (11,6%).

Також зафіксовано загальне зростання всіх показників, що відстежуються: кількість та тривалість тривог, кількість та тривалість тривог під час роботи ТЦ.

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ, як і їхня тривалість, збільшилась прівняно з червнем у всіх регіонах, втім загальна тривалість тривог зменшилась у Черкаській та Закарпатській областях.

Кількість тривог, зокрема під час роботи ТЦ, за місяць зменшилась у Черкаській та Київській областях.

У п'ятірку регіонів, торгові центри яких найбільше переривали свою роботу через повітряні тривоги, увійшла Чернігівська область замість Запорізької, і наразі топ-5 виглядає наступним чином:

Донецька область (70,2%),

Сумська область (59%),

Харківська область (20,3%),

Чернігівська область (17%),

Полтавська область (14,2%).

У середньому по Україні час вимушеного простою торгових центрів через повітряні тривоги сягнув 114,4 робочого дня з початку повномасштабного вторгнення, а у липні 2025 року – 2,5 робочого дня.

Як повідомлялося, в травні 2025 року тривалість повітряних тривог в Україні майже не відрізнялася від показника квітня, проте показник частки тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів виявився найнижчим із листопада 2023 року – 8,4%.

Частка повітряних тривог у робочому часі українських торговельних центрів торік сягнула 11,4%, або 30 276 годин. У 2023 році вона становила 7,6%, або 16 827 годин, а у 2022 – 8,3%, або 14 085 годин.