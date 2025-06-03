В Україні в травні суттєво знизилася тривалість повітряних тривог під час роботи ТЦ. ІНФОГРАФІКА

У травні 2025 року тривалість повітряних тривог в Україні майже не відрізнялася від показника квітня, проте показник частки тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів виявився найнижчим із листопада 2023 року – 8,4%.

Про це йдеться в повідомленні "Української ради торгових центрів".

Там зауважили, що це свідчить про те, що тривоги змістилися здебільшого на нічний час, і такий зсув позитивно впливає на роботу торгових центрів.

Порівняно з попереднім місяцем найсуттєвіше зменшилися тривоги в ТЦ Дніпропетровської області (зменшення показника з 24,3% до 4,8%) та Харкова (з 23,1% до 11,8%), в яких також знизилася загальна тривалість повітряних тривог.

Проте в деяких регіонах частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ навпаки – зросла. Мова йде про Донецьку, Кіровоградську, Черкаську, Миколаївську та Одеську області.

Загалом п'ятірка регіонів, торгові центри яких найбільше переривали свою роботу через повітряні тривоги в травні 2025 року виглядає наступним чином:

Донецька область (67,3%),

Сумська область (50,9%),

Запорізька область (17,7%),

Харківська область (11,8%),

Полтавська область (9,5%).

У середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 110,6 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у травні 2025 року – 1,7 робочих днів.

У квітні повідомлялося, що частка тривалості повітряних тривог під час роботи торгових центрів зменшується третій місяць поспіль. У квітні 2025 року він зупинився на позначці 10,5%, що також менше, ніж у квітні 2024 року (10,8%).

Частка повітряних тривог у робочому часі українських торговельних центрів торік сягнула 11,4%, або 30 276 годин. У 2023 році вона становила 7,6%, або 16 827 годин, а у 2022 – 8,3%, або 14 085 годин.