Час простою торгових центрів через повітряні тривоги скорочується третій місяць

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи торгових центрів зменшується третій місяць поспіль. У квітні 2025 року він зупинився на позначці 10,5%, що також менше, ніж у квітні 2024 року (10,8%).

Про це повідомляє пресслужба Української ради торгових центрів.

Зазначається, що п’ятірка регіонів, ТЦ яких найбільше переривають свою роботу через повітряні тривоги, не змінилась. До неї увійшли Донецька (59,9%), Сумська (53,3%), Дніпропетровська (24,3%), Харківська (23,2%) та Запорізька області (20,8%).

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 108,9 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у квітні 2025 року – 2,9 робочих дні.

Як повідомлялося, частка повітряних тривог у робочому часі українських торговельних центрів торік сягнула 11,4%, або 30 276 годин. У 2023 році вона становила 7,6%, або 16 827 годин, а у 2022-му – 8,3%, або 14 085 годин.

Згодом Європейська Бізнес Асоціація звернулася до міністра економіки та міністра внутрішніх справ із пропозицією запровадити таргетовану систему оповіщення про повітряні тривоги. Тобто, яка б охоплювала райони з реальним ризиком, а не області повністю.

Зазначалося, що зупинки виробництва та роботи компаній через повітряні тривоги є серйозним викликом для бізнесу в Україні. Чинна система оповіщення про повітряні тривоги охоплює українські області повністю, що змушує підприємства та заклади припиняти діяльність за кожної тривоги у регіоні.