Час простою українських ТЦ через повітряні тривоги торік становив понад 40 робочих днів

Частка повітряних тривог у робочому часі українських торговельних центрів торік сягнула 11,4%, або 30 276 годин. У 2023 році вона становила 7,6%, або 16 827 годин, а у 2022-му – 8,3%, або 14 085 годин.

Про це свідчать дані Української ради торговельних центрів (УРТЦ), передає Інтерфакс-Україна.

Найбільша частка повітряних тривог під час роботи ТЦ у грудні спостерігалася у Сумській (45,7%), Донецькій (41,7%), Харківській (29,2%), Полтавській (22,4%) і Чернігівській (21,1%) областях.

За підсумками року найбільше тривог було на Донеччині (52,1%), до п'ятірки входять також Харківська (43,9%), Сумська (32,2%), Запорізька (22,8%) і Дніпропетровська (19,6%) області.

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У середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги 2024 року становив 40,7 робочих днів, від початку повномасштабного вторгнення – 96,2 робочих дня.

Як повідомлялося, відвідуваність торгових центрів в Україні й товарообіг зростають, оскільки й ТРЦ, і споживачі адаптувалися до викликів воєнного часу.