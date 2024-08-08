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Новини
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В українських селах відкривається все більше магазинів, популярність базарів падає

магазин,продукти

В Україні із початку 2024 року відкрилося 720 нових магазинів роздрібної торгівлі, закрилося – 233. Також фахівці спостерігають падіння популярності базарів.

Про це повідомив голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук, передає liga.net.

Він зазначив, що приріст кількості магазинів, що працюють, становив 2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За словами голови Асоціації, характерною тенденцією ритейлу є активне відкриття нових магазинів у селищах та селах, а також падіння популярності традиційних базарів.

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Загалом в Україні працюють 19 488 магазинів роздрібної торгівлі. Як уточнив Жук, це супермаркети та магазини, в які українці ходять щодня.

Він додав, що на роботу ритейлу негативно впливають повітряні тривоги, під час яких магазини мають припиняти роботу, та перебої з електроенергією.

Оборот роздрібних магазинів становив 1,5 трлн грн у 2023 році, що на 30% більше за показник попереднього року.

Автор: 

магазин (257) ринок (235) рітейл (173)


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Топ коментарі
+11
Просто базарні ділки довимахувалися. Ціни практично такі як і в магазинах плюс базарні "особливості" - черги, бруд, відсутність терміналів.
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08.08.2024 14:12
+8
Мережі давлять маленьких підприємців,потім повернуть своє сторицею,злупивши з тих хто зараз біжить за "сервісом" та двома копійками різниці до атб,фори,аврори,космічний приріст
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08.08.2024 14:31
+7
Базари цілком захопили спекулянти, ось і результат.
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08.08.2024 14:15
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Просто базарні ділки довимахувалися. Ціни практично такі як і в магазинах плюс базарні "особливості" - черги, бруд, відсутність терміналів.
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08.08.2024 14:12 Відповісти
Базари цілком захопили спекулянти, ось і результат.
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08.08.2024 14:15 Відповісти
І як не сода в молоці то маргарин в "домашньому" маслі. Років 10 вже по ринках не ходжу взагалі.
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08.08.2024 14:22 Відповісти
У селах, в яких є базари, ще при совці вважалися заможними. Таких у мирні часи було не так вже й багато, а зараз раз, два і все.
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08.08.2024 14:16 Відповісти
Мережі давлять маленьких підприємців,потім повернуть своє сторицею,злупивши з тих хто зараз біжить за "сервісом" та двома копійками різниці до атб,фори,аврори,космічний приріст
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08.08.2024 14:31 Відповісти
Ти принизливо називаєш "сервісом" наявність кондиціонування, xолодильників та сантірію? Розраxунок карткою та повернення з відшкодуванням неякісного товару?

Шоб ти до кінця свого жалюгідного життя скуплявся тільки на базарі!
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08.08.2024 21:43 Відповісти
Не факт. Магазини базар не замінять. В нашому селі мінімум 4 магазини (якщо не 5), але усі - продуктові. Тому за усім іншим йдуть на базар у сусіднє село.
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08.08.2024 14:40 Відповісти
Тепер зрозуміло шо з вами не так В вас там вся агломерація *******
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08.08.2024 21:45 Відповісти
Людей поменшало.
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08.08.2024 14:44 Відповісти
Нічого з базарами не зробиться. Базари то останнє, що було, є і буде. Туди люди виносять своє, що виростили, зробили своїми руками. А т.з. "магазини" - то "дрібні підприємці" (жулики-перекупщики), котрі скуповують у людей, господарів, фермерів... за безцінь і перепродують з "наваром".

Завжди купую овочі, фрукти, птицю, яйця... у господарів котрих знаю і вірю, ніж дідько знає що, дідько знає де і дідько знає у кого.
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08.08.2024 14:52 Відповісти
Туди люди виносять своє

какой-то белый порошок в молоке; яйца, которые бабульки покупают в магазинах, а потом продают как "своё только что из-под квочки". Знаем мы этих ушлых хозяйственников, видели
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08.08.2024 15:19 Відповісти
"Яйця з-під квочки?" Ти хоч зрозумів, що зварганив?
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08.08.2024 17:07 Відповісти
А ти не знаєш шо таке квочка? Ти з австро-угорщини мабуть? "Шчо" кажеш замість "що"?
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08.08.2024 21:46 Відповісти
" А т.з. "магазини" - то "дрібні підприємці" (жулики-перекупщики), котрі скуповують у людей, господарів, фермерів... за безцінь і перепродують з "наваром"

Комуніст???
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08.08.2024 16:25 Відповісти
Базари це взагалі якийсь тупик. Овочі, зелень - це ще нормально, свіженьке, але речі якісь краще брати в магазинах, і дешевше, і якісніше.
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08.08.2024 14:58 Відповісти
Базари - це для продуктів, які не купиш у магазині - свіжий овес, рис такий, рис сякий, інше збіжжя, плюс овочі і фрукти з перших рук, які не проходили ніякої обробки. Магазинний хліб - велика загадка. Може,через нього і запускається ковід або інша гидота. "Кулиничі" - азаровська фірма. Належить Миколі Азарову. Що в Росії. Що бажає українцім здохнути. То що втому хлібі ? Задумайтесь.

Нефакт, що популярність азарів падає - їх просто придушують. Як було знищено мережу телефонів-автомтів - познімали, картки оплати перестали продавати і оголосили, що послуга "не має попиту". А зараз укртелеком нищить мережу міських стаціонарних телефонів - надто дешева послуга, не вигідно. Та й контроль за пересуванням абонента відсутній. Скрізь головне - контроль.
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08.08.2024 15:47 Відповісти
На базарах у селі купую ексклюзиви місцевого виробництва якого в крамницях не знайдешь наприклад "зелені сливи" "Київські кавуни" "білий налив".

Цікаво Андрій Жук знає кількість базарів в Україні офіційних і не дуже, випадкових і постійних їх грошовий обіг та занятість населення ?
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08.08.2024 16:27 Відповісти
На жаль основною ідеєю цієї статті є одне - базари в Україні НЕПОТРІБНІ ! Вони стали абсолютно лишні - в населення непопулярні, тому базари потрібно ЗАКРИТИ ! Всі й так ходять в магазини !Оце головне, що доносится в цій статті ! А з чим це пов"язано ? А пам"ятаєте заяву "найвеличнішого", що Україна буде першою державою без готівкових грошей ??! А тепер згадайте про введення Е-гривні ! Це все один ланцюжок ! Населення готують до вище згаданих нововведень !!! На базарах держава не може повністю контролювати ваші продажі і покупки, а"державі" цього дуже хочеться, щоб людина повністю залежала від ЇХ дозволів !!! Останім мабуть буде дозвіл: хто має право жити, а хто -ні !!! Підводять фундамент під свої дебільні ідеї !Важливо зрозуміти, що грош,які ми зараз маємо в банках на своїх рахунках ( і ведемо розрахунки через банківську картку), і гроші , які будуть на картках Е-гривні _ це абсолютно різні речі !!! Рахунком буде керувати Банк !!! Україна без базару немислима, як Одеса без "Привозу" !!!
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08.08.2024 22:16 Відповісти
А у містах ще повно людей, які готові платити більше на базарі за те ж саме, що продається у магазині.
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08.08.2024 23:53 Відповісти
Останнім часом базарні молочні продукти не мона їсти. Забагато пальмової олії. і ніхто не контролює. А в магазинах все по чесному . "Сметанка фермерська", так і пишуть - "пальмова олія" і трішки молочка.
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09.08.2024 00:11 Відповісти
Базар базару рознь . Был в Каневском райне Черкасской области с месяц тому , в селе . Ездили на недельку на отдохнуть на берегу Днепра , и рыбку половить . Так там базар чисто местный , продуктовый . Так там и мясо свежайшее , и молоко со сметаной домашне .Молоко такое как должно быть , а не такое которое не киснет два месяца.
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09.08.2024 09:09 Відповісти
Базар це синонім якіснішого і дешевшого.

Давно вже не так.

Ціла епоха йде в небуття
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09.08.2024 09:39 Відповісти

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