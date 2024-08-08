В українських селах відкривається все більше магазинів, популярність базарів падає

В Україні із початку 2024 року відкрилося 720 нових магазинів роздрібної торгівлі, закрилося – 233. Також фахівці спостерігають падіння популярності базарів.

Про це повідомив голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук, передає liga.net.

Він зазначив, що приріст кількості магазинів, що працюють, становив 2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За словами голови Асоціації, характерною тенденцією ритейлу є активне відкриття нових магазинів у селищах та селах, а також падіння популярності традиційних базарів.

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Загалом в Україні працюють 19 488 магазинів роздрібної торгівлі. Як уточнив Жук, це супермаркети та магазини, в які українці ходять щодня.

Він додав, що на роботу ритейлу негативно впливають повітряні тривоги, під час яких магазини мають припиняти роботу, та перебої з електроенергією.

Оборот роздрібних магазинів становив 1,5 трлн грн у 2023 році, що на 30% більше за показник попереднього року.