В українських селах відкривається все більше магазинів, популярність базарів падає
В Україні із початку 2024 року відкрилося 720 нових магазинів роздрібної торгівлі, закрилося – 233. Також фахівці спостерігають падіння популярності базарів.
Про це повідомив голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук, передає liga.net.
Він зазначив, що приріст кількості магазинів, що працюють, становив 2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
За словами голови Асоціації, характерною тенденцією ритейлу є активне відкриття нових магазинів у селищах та селах, а також падіння популярності традиційних базарів.
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Загалом в Україні працюють 19 488 магазинів роздрібної торгівлі. Як уточнив Жук, це супермаркети та магазини, в які українці ходять щодня.
Він додав, що на роботу ритейлу негативно впливають повітряні тривоги, під час яких магазини мають припиняти роботу, та перебої з електроенергією.
Оборот роздрібних магазинів становив 1,5 трлн грн у 2023 році, що на 30% більше за показник попереднього року.
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Шоб ти до кінця свого жалюгідного життя скуплявся тільки на базарі!
Завжди купую овочі, фрукти, птицю, яйця... у господарів котрих знаю і вірю, ніж дідько знає що, дідько знає де і дідько знає у кого.
какой-то белый порошок в молоке; яйца, которые бабульки покупают в магазинах, а потом продают как "своё только что из-под квочки". Знаем мы этих ушлых хозяйственников, видели
Комуніст???
Нефакт, що популярність азарів падає - їх просто придушують. Як було знищено мережу телефонів-автомтів - познімали, картки оплати перестали продавати і оголосили, що послуга "не має попиту". А зараз укртелеком нищить мережу міських стаціонарних телефонів - надто дешева послуга, не вигідно. Та й контроль за пересуванням абонента відсутній. Скрізь головне - контроль.
Цікаво Андрій Жук знає кількість базарів в Україні офіційних і не дуже, випадкових і постійних їх грошовий обіг та занятість населення ?
Давно вже не так.
Ціла епоха йде в небуття